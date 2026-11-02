«Κάθε φορά που μιλάμε για εξωτερική πολιτική και πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει λάθη ή αποτυχίες, στρέφεται κατευθείαν στα εξοπλιστικά», είπε ο Παυσανίας Παπαγεωργίου.

«Εάν θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση μπορεί απλά να αποτυγχάνει στην εξωτερική πολιτική σαν να είναι ένα πρόγραμμα εφαρμογής ΕΣΠΑ, νομίζω ότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ σοβαρά» τόνισε ο Παυσανίας Παπαγεωργίου στο Mega News.

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ πρόσθεσε ότι «κάθε φορά που μιλάμε για εξωτερική πολιτική και πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει λάθη ή αποτυχίες, στρέφεται κατευθείαν στα εξοπλιστικά».

Ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, σε τοποθετήσεις στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του παρέμβασης, ανέδειξε τη σοβαρότητα της διπλωματικής κατάστασης και των αποτυχιών της εξωτερικής πολιτικής που η ίδια κυβέρνηση εξωραϊστικά ονομάζει απλώς «δυσάρεστες εξελίξεις» για να συγκαλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες.

Αναποτελεσματικότητα στον ΟΗΕ και διπλωματική ήττα για τη Λιβύη

Παράλληλα άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, φέρνοντας ως παράδειγμα τα όσα συνέβησαν προσφάτως στη συζήτηση στον ΟΗΕ για την ανανέωση της αποστολής στη Λιβύη. Όπως επισήμανε, ενώ στο συμβούλιο ασφαλείας «προήδρευε η χώρα μας και προσπάθησε μέσα στο κείμενο της απόφασης να τοποθετήσει και όλα αυτά που είχαν σχέση με το σεβασμό από τη Λιβύη προς το δίκαιο της θάλασσας, δεν το κατάφερε. Αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί η Ελλάδα, να απέχει από την ψήφιση της συγκεκριμένης απόφασης».

Αποτυχημένη εξωτερική πολιτική σημαίνει αποτυχία στην προώθηση των εθνικών θέσεων

Ειδικότερα για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι «όταν έχω αποτυχία στην εξωτερική πολιτική, έχω αποτύχει στο να υπερασπιστώ, να εφαρμόσω και να εξελίξω τις εθνικές απαιτήσεις και τις εθνικές θέσεις». Αναφερόμενος στη συσσωρευμένη φθορά από μια στρεβλωμένη εξωτερική πολιτική ετών, ξεκαθάρισε πως «είναι ζητήματα αποτυχημένης στρατηγικής και εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής».

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Κλείνοντας και υπενθυμίζοντας τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτές που προκύπτουν τόσο από την ανάληψη της προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και από την περίοδο των «ήρεμων νερών», υπογράμμισε πως απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και άμεση αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής».

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