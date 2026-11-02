Ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι η απόσυρση της διάταξης δεν αναιρεί τον συνολικό προσανατολισμό της κυβερνητικής πολιτικής.

«Τελικά αυτή είναι η κυβέρνηση των πολιτών ή κυβέρνηση των τραπεζιτών με τον τρόπο που νομοθετεί;», αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Λυρίτσης με αφορμή το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για τους δανειολήπτες που απέσυρε η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση στη Βουλή.

Όπως τόνισε ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Meganews, το ερώτημα που θα τίθεται μόνιμα στο δημόσιο διάλογο, «μέχρι να λάβουμε απάντηση» είναι «ποιος έβαλε αυτή τη διάταξη στο νομοθέτημα; Σε τι αποσκοπούσε; Ποιον ήθελε να εξυπηρετήσει; Αυτό πρέπει να απαντηθεί δημοσίως και πρέπει να απαντηθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Ειδικότερα αναφερόμενος στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου για τους δανειολήπτες ο Δημήτρης Λυρίτσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση, ενώ είχε καταθέσει τη συγκεκριμένη διάταξη στη Βουλή, αναγκάστηκε να την αποσύρει την τελευταία στιγμή, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόπειρα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια συνολικότερη πολιτική στήριξης των funds και των servicers.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει αρμοδιότητα υπερδικαστή στα funds και στους servicers, τους λέει εσύ είσαι ο δικαστής, εσύ αποφασίζεις πότε δεν πληρώνω, αν δεν πληρώνω σωστά, ποιο είναι το χρέος μου, ποιοι είναι οι τόκοι μου και εσύ αποφάσισε όποτε θες και έλα κάνε κατάσχεση και πλειστηριασμό. Αυτό έλεγε η διάταξη».

Ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι η απόσυρση της διάταξης δεν αναιρεί τον συνολικό προσανατολισμό της κυβερνητικής πολιτικής, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όλη η πολιτική της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τέτοια πολιτική ενίσχυσης, υποστήριξης, στήριξης των funds και των servicers».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιχείρησε στη συνέχεια να περιορίσει την εφαρμογή της με νέα νομοθετική παρέμβαση.

«Και τι νομοθέτησε στο τέλος; Περιορισμό της εφαρμογής της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Την περιόρισε σε μικρότερη έκταση, στους δανειολήπτες δηλαδή που είχαν πληρώσει παραπανίσια λεφτά, τους απαγορεύει να επιστραφούν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία της πρώτης κατοικίας, υπενθυμίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη αποτέλεσε σημαντικό δίχτυ προστασίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, μέχρι την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με τον νέο πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη τον Οκτώβριο του 2020.

Πρότεινε στη συνέχεια τη νομική επαναθεμελίωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας λέγοντας χαρακτηριστικά «εάν κάτι έχει νόημα πάντως να συζητήσουμε για το ιδιωτικό χρέος, είναι η υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να επαναφέρει, να επαναθεμελίωσει νομοθετικά την προστασία της πρώτης κατοικίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας. Μια προστασία η οποία καταργήθηκε το 2020»..

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έκταση των πλειστηριασμών, επισημαίνοντας πως «μόνο το 2025 είχαμε 67.000 πλειστηριασμούς. Ρεκόρ 25ετίας, ρεκόρ πλειστηριασμών που περιλαμβάνουν και πολλές πρώτες κατοικίες. Μπορεί να είναι και η μεγάλη πλειοψηφία γιατί δεν υπάρχει πια προστατευτική διάταξη. 140% είναι πάνω οι πλειστηριασμοί σε σχέση με το 2019».

Ο Δημήτρης Λυρίτσης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, χαρακτηρίζοντας αναποτελεσματική τη ρύθμιση που προώθησε η κυβέρνηση και ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των δανειοληπτών που εντάχθηκαν σε αυτήν. Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έδωσε ουσιαστική διέξοδο στους δανειολήπτες, καθώς προέβλεπε περιορισμένο κούρεμα της οφειλής και δεν αντιμετώπιζε συνολικά το πρόβλημα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να εξαντλείται σε αποσπασματικές και αναποτελεσματικές ρυθμίσεις, αλλά απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την πρώτη κατοικία τους.

«Το θέμα είναι πως φτάνουμε να μην υπάρχει πλειστηριασμός και για να μην υπάρχει πλειστηριασμός πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί να προσφύγει, να ρυθμίσει τα χρέη του και όχι σε ένα αναποτελεσματικό πλαίσιο» το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Σημείωσε τέλος «έχουμε 80 δις ιδιωτικό χρέος. 80 δις κόκκινα δάνεια. Και έχουν ρυθμιστεί με τον εξωδικαστικό εδώ και έξι χρόνια που έχει η Νέα Δημοκρατία, 4,8 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το μοναδικό εργαλείο που έχει για ρύθμιση χρεών. Αυτό είναι αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους;» αναρωτήθηκε.

{https://www.youtube.com/watch?v=HTXsCB-n7bw}