Αυξημένο κατά 30% είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με την ενίσχυση να φτάνει έως και τα 1.560 ευρώ για συγκεκριμένες περιοχές. Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν αίτηση, ενώ η πρώτη πληρωμή θα γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Το φετινό επίδομα είναι αυξημένο κατά 30% και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Η πρώτη καταβολή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν πληρωμές τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2027.

Το πλαίσιο για τη χορήγηση της ενίσχυσης καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αυτή, η συνολική δημοσιονομική δαπάνη ανέρχεται σε 225 εκατ. ευρώ, με 161 εκατ. ευρώ να προβλέπονται για το 2026 και 64 εκατ. ευρώ για το 2027.

Δικαιούχοι είναι τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή φωτιστικό πετρέλαιο. Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, αλλά και όσους διαμένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επίδομα για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας. Ειδικά για τα καυσόξυλα, τα πέλετ και την τηλεθέρμανση προβλέπονται επιπλέον γεωγραφικοί περιορισμοί.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος. Συγκεκριμένα, το όριο διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και στις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης.

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Για κάθε εξαρτώμενο παιδί προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ. Έτσι, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 29.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, τις 34.000 ευρώ για δύο παιδιά και τις 39.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ορίζεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Αντίστοιχα, τίθενται και περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τα συγκεκριμένα όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει όριο ακαθάριστων εσόδων ύψους 80.000 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας που χρησιμοποιείται, τις κλιματικές συνθήκες στην περιοχή κατοικίας, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Τα ποσά αναφοράς ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια.

360 ευρώ για τα πέλετ.

350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση.

325 ευρώ για το φυσικό αέριο.

300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο και το υγραέριο.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εφαρμόζεται προσαύξηση 30% στα ποσά αναφοράς, ενώ προβλέπεται επιπλέον αύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος καθορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ το γενικό ανώτατο όριο φτάνει τα 1.040 ευρώ. Ωστόσο, για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το πλαφόν ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, ενώ σε οικισμούς που αντιμετωπίζουν ακόμη δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες η ενίσχυση μπορεί να αγγίξει τα 1.560 ευρώ.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις και πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE και η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, τα στοιχεία του ακινήτου, το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Απαραίτητη είναι επίσης η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή του επιδόματος, θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για όσους είχαν λάβει την ενίσχυση και την προηγούμενη χρονιά, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει, προσαυξημένου κατά 30% και με την εφαρμογή των προβλεπόμενων ορίων.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή θα υπολογιστεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον αντίστοιχο κλιματικό συντελεστή και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ.

Η επόμενη καταβολή προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027 και θα υπολογιστεί με βάση τις επιλέξιμες αγορές και καταναλώσεις της χειμερινής περιόδου.

Ειδικά για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, προβλέπεται και συμπληρωματική πληρωμή, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουλίου 2027.