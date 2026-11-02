Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, από τις οποίες δεν προέκυψε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, αναδεικνύεται σε βασικό υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ, με τον Ναφτάλι Μπένετ και τον Γιαΐρ Γκολάν να στηρίζουν την ανάθεση της εντολής στον Γκάντι Άιζενκοτ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το στρατόπεδο που αντιτίθεται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές διαφωνίες ως προς τις επιλογές συνεργασίας.

Μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, από τις οποίες δεν προέκυψε ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, αναδεικνύεται σε βασικό υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Ο Ναφτάλι Μπένετ γνωστοποίησε ότι θα προτείνει στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ. Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, την ίδια θέση αναμένεται να υποστηρίξει και ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν.

Το Yashar κατέλαβε 21 έδρες, έναντι 12 του κόμματος του Μπένετ, οκτώ των Δημοκρατών και επτά του Yisrael Beytenu, του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν.

Ωστόσο, οι τέσσερις πολιτικές δυνάμεις δεν συγκεντρώνουν από μόνες τους την απαιτούμενη πλειοψηφία, γεγονός που τις αναγκάζει να αναζητήσουν επιπλέον κοινοβουλευτική στήριξη.

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Τα σενάρια συνεργασίας και οι διαφωνίες

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η συνεργασία με αραβικά κόμματα, η εξασφάλιση ανοχής από υπερορθόδοξες παρατάξεις, αλλά και ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν εμφανίζεται κατηγορηματικά αντίθετος στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη στήριξη αραβικών κομμάτων. Σύμφωνα με το Ynet, κατά τη συνάντησή του με τον Άιζενκοτ υποστήριξε ότι η προεκλογική προβολή αυτού του σεναρίου έπληξε το αντιπολιτευτικό στρατόπεδο.

Την ίδια στιγμή, νέα εστία αντιπαράθεσης έχει δημιουργηθεί γύρω από τον σχεδιασμό για αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης του Νετανιάχου.

Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση Kan, συνεργάτες του απερχόμενου πρωθυπουργού προειδοποίησαν ότι εάν απομακρυνθεί ο Οχάνα από τη θέση του, θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση επιμένει στην αλλαγή της κοινοβουλευτικής ηγεσίας, καθώς επιδιώκει να προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις αστοχίες που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο ρόλος των υπερορθόδοξων και οι αμερικανικές επιφυλάξεις

Καθοριστική ενδέχεται να αποδειχθεί και η στάση των υπερορθόδοξων της Ενωμένης Τορά, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην προτείνουν κανέναν υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Η επιλογή τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις μετεκλογικές ισορροπίες και τις προσπάθειες συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού.

Παράλληλα, επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο συμμετοχής αραβικών κομμάτων σε μια μελλοντική κυβέρνηση εξέφρασε και ο Αμερικανός πρέσβης, Μάικ Χάκαμπι.

Οι επόμενες διαβουλεύσεις, υπό την εποπτεία του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ, αναμένεται να καθορίσουν εάν το Ισραήλ θα καταφέρει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση ή εάν θα εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.