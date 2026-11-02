Η πτώση ακολουθεί την έντονη άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας.

Υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε συνδυασμό με την απουσία νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, περιορίζουν προσωρινά τις ανησυχίες των επενδυτών.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρεί κατά 3,38%, ή 3,52 δολάρια, στα 100,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο Μπρεντ σημειώνει απώλειες 3,32%, ή 3,77 δολάρια, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 109,66 δολάρια.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας

Η πτώση ακολουθεί την έντονη άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Μπρεντ ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο εξαμήνου, εν μέσω φόβων για αναζωπύρωση της σύγκρουσης Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η σημερινή υποχώρηση αποτελεί τεχνική διόρθωση μετά τα ισχυρά κέρδη των προηγούμενων ημερών. Οι ελπίδες για διπλωματική διέξοδο και η απουσία σημαντικών στρατιωτικών εξελίξεων το Σαββατοκύριακο έχουν περιορίσει προσωρινά τις ανοδικές πιέσεις.

Ωστόσο, ενδεχόμενη σκλήρυνση της αμερικανικής στάσης απέναντι στο Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει το Μπρεντ προς τα 120 δολάρια.

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Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές ΗΠΑ - Ιράν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη παραμένει προετοιμασμένη τόσο για διπλωματία όσο και για άμυνα.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αυξάνουν το κόστος ενέργειας και θαλάσσιων μεταφορών, διατηρώντας την αγορά σε επιφυλακή.

Αυξημένες εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία - Αμετάβλητη η παραγωγή του OPEC+

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου τον Οκτώβριο, παρά τις επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές υποδομές της.

Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, αποφάσισαν να διατηρήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο.

Η απόφαση επιβεβαιώνει τις προσδοκίες ότι νέες παρεμβάσεις δεν αναμένονται πριν από το 2027, καθώς οι διαταραχές στις εξαγωγές λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.