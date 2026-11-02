Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει στην Πειραιώς οδηγίες και να θέσει το κόμμα σε κατάσταση ετοιμότητας ενόψει των εκλογών του 2027.

Υπουργικό συμβούλιοθα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00, κατά τη διάρκεια του οποίου θα τεθούν οι κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Οι αρμόδιοι υπουργοί θα καταθέσουν τις εισηγήσεις τους, έπειτα από εισαγωγικές τοποθετήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Στη συνεδρίαση θα γίνει επίσης, παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον». Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τους κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2024/2831.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας. Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσουν ερανιστικά νομοσχέδια των υπουργείων τους.

Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ

Αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, στη σύνθεση που προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Σε αυτήν συμμετέχουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης και Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει το κόμμα σε κατάσταση ετοιμότητας ενόψει των εκλογών του 2027. Μέχρι την προκήρυξή τους απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, αναφέρουν πηγές της Πειραιώς, ωστόσο η οργανωτική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του πρωθυπουργού όσο και των κομματικών κλιμακίων, που κινούνται σε όλη τη χώρα υπό τον συντονισμό των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Ιωάννη Σμυρλή, Στέλιο Κονταδάκη και Θανάση Νέζη.

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Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο γραμματέας της ΝΔ θα παρουσιάσει απολογισμό των περιοδειών που έχουν πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δωδεκάνησα και Ιόνια νησιά. Θα παρουσιάσει επίσης τον προγραμματισμό των επόμενων περιοδειών, τις ενέργειες για τη συμμετοχή της κομματικής βάσης στη σύνταξη του κυβερνητικού προγράμματος και τις κινήσεις για την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.