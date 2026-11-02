Γιατί η Κουμουνδούρου δεν θέλει να παραδώσει την έδρα της η Πόπη- Γιατί ο Πολάκης «έκοψε» να πηγαίνει Κουμουνδούρου.

Τον Παναγιώτη Φασούλα στηρίζει το Μαξίμου για τη θέση του προέδρου της ΕΟΚ. Ο πρωθυπουργός μάλιστα φέρεται να έχει επικοινωνήσει μαζί του και να του έχει εκφράσει τη στήριξή του στο πρόσωπό του.

Η στήριξη Μητσοτάκη, πάντως, δεν σημαίνει ότι η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ έχει τη στήριξη ολόκληρης της ΝΔ- ναι, συμβαίνει και αυτό!

Άγνωστο δε είναι αν τον Παναγιώτη Φασούλα θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, του οποίου ο αθλητής υπήρξε και βουλευτής!

Γιατί η «αράχνη» θέλει νωρίτερα τις εκλογές- τα παιχνίδια με τη διαιτησία!

Ο Π. Φασούλας, πάντως, θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος πρόεδρος για την ΕΟΚ, εκτός της περίπτωσης που θελήσει να ηγηθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Οι προσωπικές σχέσεις των δυο μεγάλων θρύλων του ελληνικού μπάσκετ είναι άριστες, αξίζει δε να θυμίσουμε πως η κόρη Γιαννάκη κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο Φασούλα. Ο οποίος Φασούλας πιστεύει ότι η προσπάθεια κάποιων να κατέβει αντίπαλός του με άλλο ψηφοδέλτιο ο Γιώργος Πρίντεζης, «δεν παίζει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η «αράχνη» δεν ανησυχεί γι΄ αυτό. Ανησυχεί για το γεγονός ότι οι εκλογές για την ΕΟΚ θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή διεξαγωγή τους!

Και αυτό καθώς έως τις 15 Δεκεμβρίου οι ομοσπονδίες σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να δώσουν τους καταλόγους με τους διαιτητές και τους κομισάριους που θα διευθύνουν διεθνείς αγώνες. Και ...όσο και να΄ ναι μπορεί να ξαναδούμε φαινόμενα εκβιασμών προσώπων που ψηφίζουν για την ηγεσία της ΕΟΚ.

Ο Τραμπ τηλεφωνεί μόνο στον Ερντογάν για την εθνική γιορτή της Τουρκίας- Όχι στον Μητσοτάκη για την Ελλάδα

Πέρασε απαρατήρητο από τα μέσα ενημέρωσης αλλά έχει ασφαλώς την αξία του- και μάλιστα μεγάλη!

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Ταγίπ Ερντογάν για την εθνική εορτή της Τουρκίας.

Μια ημέρα πριν όμως είχε την εθνική της εορτή και η Ελλάδα. Την 28η Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ δεν τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο θριαμβευτική για τη χώρα μας τι θα γινόταν!

Τι δείχνει η απόσυρση του άρθρου 23

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 του νόμου Πιερρακάκη για τους δανειολήπτες, κάτω από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των φορέων -ένα άρθρο τη σημασία του οποίου ανέδειξε πρωταγωνιστικά το Dnews.

Απόσυρση ενός άρθρου που είχε υποστηριχθεί με πολύ θετικά σχόλια από το κυβερνών κόμμα και τα φιλικά του μέσα.

Και στο παρελθόν, ωστόσο, είχαμε σφοδρές αντιδράσεις από φορείς και αντιπολίτευση για ένα άρθρο ή για ένα νομοσχέδιο, αλλά δεν αποσυρόταν, το Μαξίμου επέμενε στην πολιτική του.

Τώρα τι άλλαξε;

Πρώτον, έρχονται εκλογές.

Δεύτερο, ενόψει των εκλογών που έρχονται η κυβέρνηση δεν έχει πια τις δυνάμεις που είχε στο παρελθόν προκειμένου να υπερασπίσει την πολιτική της.

Και αυτό είναι το κυριότερο συμπέρασμα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο η χώρα οδηγείται στις κάλπες!

Έχει κόψει τελείως ο Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βαραίνει το κλίμα στην Κουμουνδούρου.

Ο Παύλος Πολάκης δεν συμμετέχει πλέον ούτε στις κομματικές διαδικασίες, αν και δραστηριοποιείται πολύ σε κοινωνικά θέματα, όπως η υγεία που είναι και ο αγαπημένος του τομέας, αλλά και όπως τα σκάνδαλα της εξουσίας.

Πέστε το προαίσθημα αλλά σαν την ηρεμία πριν την καταιγίδα θυμίζει η στάση του βουλευτή Χανίων...

Γιατί Κουμουνδούρου θέλει να κρατήσει την έδρα η ...Τσαπανίδου!

Μεταξύ σοβαρού και αστείου υπάρχει μια έδρα ανεξάρτητου βουλευτή που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ για την οποία η Κουμουνδούρου δεν θα ήθελε να παραδοθεί!

Δεν θα ήθελε να παραιτηθεί από την έδρα της η Πόπη Τσαπανίδου.

Και αυτό γιατί αν παραιτηθεί η συμπαθής Πόπη την έδρα θα λάβει ο ...Στέφανος Κασσελάκης!