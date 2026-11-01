Περισσότεροι από 50 ομογενείς στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται στην τελική ευθεία μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας, η οποία θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο για το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ξεχωριστή θέση στις ενδιάμεσες εκλογές κατέχει η ελληνοαμερικανική κοινότητα, με υποψηφίους τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διεκδικούν την εμπιστοσύνη των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Οι οκτώ Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι για το Κογκρέσο

Συνολικά οκτώ πολιτικοί ελληνικής καταγωγής συμμετέχουν στις εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο. Οι έξι διεκδικούν έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι δύο στη Γερουσία.

Οι υποψήφιοι είναι:

- Κρις Πάππας (Δημοκρατικός): Διεκδικεί έδρα στη Γερουσία από το Νιου Χάμσαϊρ, έχοντας ήδη υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

- Τζον Σονούνου (Ρεπουμπλικανός): Επιδιώκει την επιστροφή του στη Γερουσία εκπροσωπώντας το Νιου Χάμσαϊρ, όπου είχε εκλεγεί και στο παρελθόν.

- Μάγκι Γκουντλάντερ (Δημοκρατική): Διεκδικεί την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Νιου Χάμσαϊρ.

- Ντίνα Τάιτους (Δημοκρατική): Δίνει νέα εκλογική μάχη στη Νεβάδα, έχοντας πολυετή παρουσία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

- Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουμπλικανή): Διεκδικεί την επανεκλογή της στη Νέα Υόρκη.

- Γκας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικανός): Επιδιώκει την ενδέκατη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας τη Φλόριντα.

- Τζίμι Πατρόνης (Ρεπουμπλικανός): Διεκδικεί την επανεκλογή του στη Φλόριντα.

- Μάικ Χαριδόπουλος (Ρεπουμπλικανός): Επίσης υποψήφιος για επανεκλογή στη Φλόριντα.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν βρίσκεται ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος εκλέγεται αδιάλειπτα από το 2007, αποτελώντας έναν από τους πλέον έμπειρους Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς στην Ουάσινγκτον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο Δημοκρατικός Κρις Πάππας και ο Ρεπουμπλικανός Τζον Σονούνου διεκδικούν την ίδια έδρα στη Γερουσία.

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Περισσότεροι από 50 ομογενείς στις εκλογικές αναμετρήσεις

Η ελληνική παρουσία δεν περιορίζεται στο Κογκρέσο. Περισσότεροι από 50 Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν διάφορα πολιτικά αξιώματα σε 20 πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία της ομογένειας στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Άλεξι Γιαννούλιας, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στη θέση του υπουργού Εξωτερικών της πολιτείας του Ιλινόις, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση της δημαρχίας του Σικάγο τον Φεβρουάριο του 2027.

Στην Καλιφόρνια, η Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί τη θέση της ταμία της πολιτείας, ενώ στο Κονέκτικατ η Σούζαν Μπισέβιτς επιδιώκει την επανεκλογή της ως αντικυβερνήτης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Πενσυλβάνια, όπου δύο υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής, ο Δημοκρατικός Στίβεν Μαλαγκάρης και ο Ρεπουμπλικανός Γιάννης Λάμπρος, αναμετρώνται για την ίδια έδρα στην πολιτειακή Βουλή.

Η σημασία των εκλογών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η παρουσία πολιτικών ελληνικής καταγωγής στο αμερικανικό Κογκρέσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις Αθήνας και Ουάσινγκτον. Οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν διαχρονικά συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας.

Ωστόσο, οι πολιτικές τους θέσεις δεν είναι ενιαίες, καθώς προέρχονται από διαφορετικά κόμματα και εκπροσωπούν διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου θα δείξει πόσο ισχυρή θα είναι η παρουσία της ελληνικής ομογένειας στο νέο Κογκρέσο, τα μέλη του οποίου θα αναλάβουν καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027.