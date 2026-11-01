Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται στην τελική ευθεία μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας, η οποία θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο για το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ξεχωριστή θέση στις ενδιάμεσες εκλογές κατέχει η ελληνοαμερικανική κοινότητα, με υποψηφίους τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διεκδικούν την εμπιστοσύνη των Αμερικανών ψηφοφόρων.
Οι οκτώ Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι για το Κογκρέσο
Συνολικά οκτώ πολιτικοί ελληνικής καταγωγής συμμετέχουν στις εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο. Οι έξι διεκδικούν έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι δύο στη Γερουσία.
Οι υποψήφιοι είναι:
- Κρις Πάππας (Δημοκρατικός): Διεκδικεί έδρα στη Γερουσία από το Νιου Χάμσαϊρ, έχοντας ήδη υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
- Τζον Σονούνου (Ρεπουμπλικανός): Επιδιώκει την επιστροφή του στη Γερουσία εκπροσωπώντας το Νιου Χάμσαϊρ, όπου είχε εκλεγεί και στο παρελθόν.
- Μάγκι Γκουντλάντερ (Δημοκρατική): Διεκδικεί την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Νιου Χάμσαϊρ.
- Ντίνα Τάιτους (Δημοκρατική): Δίνει νέα εκλογική μάχη στη Νεβάδα, έχοντας πολυετή παρουσία στο αμερικανικό Κογκρέσο.
- Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουμπλικανή): Διεκδικεί την επανεκλογή της στη Νέα Υόρκη.
- Γκας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικανός): Επιδιώκει την ενδέκατη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας τη Φλόριντα.
- Τζίμι Πατρόνης (Ρεπουμπλικανός): Διεκδικεί την επανεκλογή του στη Φλόριντα.
- Μάικ Χαριδόπουλος (Ρεπουμπλικανός): Επίσης υποψήφιος για επανεκλογή στη Φλόριντα.
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Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν βρίσκεται ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος εκλέγεται αδιάλειπτα από το 2007, αποτελώντας έναν από τους πλέον έμπειρους Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς στην Ουάσινγκτον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο Δημοκρατικός Κρις Πάππας και ο Ρεπουμπλικανός Τζον Σονούνου διεκδικούν την ίδια έδρα στη Γερουσία.
Περισσότεροι από 50 ομογενείς στις εκλογικές αναμετρήσεις
Η ελληνική παρουσία δεν περιορίζεται στο Κογκρέσο. Περισσότεροι από 50 Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν διάφορα πολιτικά αξιώματα σε 20 πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία της ομογένειας στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Άλεξι Γιαννούλιας, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στη θέση του υπουργού Εξωτερικών της πολιτείας του Ιλινόις, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση της δημαρχίας του Σικάγο τον Φεβρουάριο του 2027.
Στην Καλιφόρνια, η Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί τη θέση της ταμία της πολιτείας, ενώ στο Κονέκτικατ η Σούζαν Μπισέβιτς επιδιώκει την επανεκλογή της ως αντικυβερνήτης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Πενσυλβάνια, όπου δύο υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής, ο Δημοκρατικός Στίβεν Μαλαγκάρης και ο Ρεπουμπλικανός Γιάννης Λάμπρος, αναμετρώνται για την ίδια έδρα στην πολιτειακή Βουλή.
Η σημασία των εκλογών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Η παρουσία πολιτικών ελληνικής καταγωγής στο αμερικανικό Κογκρέσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις Αθήνας και Ουάσινγκτον. Οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν διαχρονικά συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας.
Ωστόσο, οι πολιτικές τους θέσεις δεν είναι ενιαίες, καθώς προέρχονται από διαφορετικά κόμματα και εκπροσωπούν διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου θα δείξει πόσο ισχυρή θα είναι η παρουσία της ελληνικής ομογένειας στο νέο Κογκρέσο, τα μέλη του οποίου θα αναλάβουν καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027.
Η αγωνία για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών
Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του ότι οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποτυπώνουν την ανησυχία στο στρατόπεδό του για το ενδεχόμενο εκλογικής ήττας.
Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του, καθώς θα καθορίσουν τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο και, κατ' επέκταση, τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθεί το νομοθετικό της πρόγραμμα.
Μια επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στον Λευκό Οίκο, καθώς η αντιπολίτευση θα αποκτούσε τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες, να καθυστερεί εγκρίσεις και διορισμούς, αλλά και να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης.
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αποφεύγοντας έτσι μια νέα περίοδο πολιτικής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση.
Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ήττας
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.
Στελέχη του Λευκού Οίκου και νομικοί σύμβουλοι εξετάζουν τρόπους με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζει βασικές πτυχές της πολιτικής του ατζέντας μέσω των εκτελεστικών εξουσιών, ακόμη και χωρίς την κοινοβουλευτική στήριξη που διαθέτει σήμερα.
Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκονται ζητήματα μετανάστευσης, εμπορικής πολιτικής, δασμών, στεγαστικής αγοράς και ομοσπονδιακών δαπανών. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται νέοι δασμοί σε εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε ξένους φοιτητές και εργαζομένους.
Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι αξιοποίησης των ήδη εγκεκριμένων ομοσπονδιακών κονδυλίων, ώστε να προωθηθούν κυβερνητικές προτεραιότητες χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα νομοθετική έγκριση.
Οι προετοιμασίες αυτές δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν περιορίζεται στο ενδεχόμενο χρήσης του προεδρικού βέτο, αλλά αναζητά και εναλλακτικές διαδρομές για τη συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής.
Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν κοινοβουλευτικές έρευνες
Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που απασχολεί το επιτελείο του Τραμπ είναι η πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να αξιοποιήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων για να ξεκινήσουν έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, στελέχη της αντιπολίτευσης εξετάζουν τη χρήση κοινοβουλευτικών ακροάσεων, κλητεύσεων και αιτημάτων για την προσκόμιση εγγράφων, προκειμένου να διερευνήσουν πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης προεδρικής εξουσίας ή εξυπηρέτησης προσωπικών και πολιτικών συμφερόντων.
Για τον λόγο αυτό, νομικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προετοιμάζουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο εντατικών κοινοβουλευτικών ελέγχων, ενώ εξετάζονται και τα νομικά περιθώρια επίκλησης του εκτελεστικού προνομίου για την προστασία εσωτερικών επικοινωνιών της προεδρίας.