Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας – Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους μέσα σε λίγα λεπτά, μεγάλες κινητοποιήσεις της Πυροσβεστικής και των δημοτικών υπηρεσιών.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αφήνει το αποτύπωμά της η κακοκαιρία, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ρεμάτων και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Σάμος, Κίμωλος και Βόλος βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που δοκιμάζονται περισσότερο, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους, παρασύροντας αντικείμενα και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για κατοίκους και οδηγούς.

Οι εικόνες που καταγράφονται είναι χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων: δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, λασπόνερα κατεβαίνουν με ορμή από κατοικημένες περιοχές, ενώ σε ορισμένα σημεία η στάθμη του νερού έφτασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η Πυροσβεστική, οι δήμοι και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κινητοποίηση, επιχειρώντας να περιορίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

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Σάμος: Υπερχείλισε ρέμα στο Ηραίο

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Ηραίο της Σάμου, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση ρέματος, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύσουν το οδικό δίκτυο και να δημιουργήσουν προβλήματα σε κατοικίες και υπόγειους χώρους.

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Στην περιοχή αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με εννέα οχήματα και 20 πυροσβέστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων, ενώ παράλληλα επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη συσσώρευση των νερών.

Στην προσπάθεια συνδράμουν ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, με τη διάθεση μηχανημάτων έργου. Συγκεκριμένα, δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής έχουν επιστρατευτεί για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από τον κόμβο του αεροδρομίου προς το Ηραίο, καθώς η συσσώρευση υδάτων καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση και δυσχεραίνει το έργο των συνεργείων.

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Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την ορμή των νερών, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και τις υπηρεσίες να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Βόλος: Μέσα σε μισή ώρα οι δρόμοι έγιναν ποτάμια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στον Βόλο, όπου μια ιδιαίτερα έντονη νεροποντή, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, ήταν αρκετή για να προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα δρόμοι να καλυφθούν από νερά και σε αρκετές περιοχές η κυκλοφορία να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Προβλήματα καταγράφηκαν στα Παλαιά, στην οδό Λαρίσης, στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Αγχίαλο. Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσαν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την έκταση της πλημμύρας, με το νερό να φτάνει σε μεγάλο ύψος και να εισβάλλει σε αυλές και κατοικίες.

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Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, όπου δρόμοι πλημμύρισαν, σπίτια υπέστησαν ζημιές και ορμητικά νερά παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα σε υποδομές, μεταξύ των οποίων το αποχετευτικό δίκτυο και ο δημοτικός φωτισμός.

«Το νερό έφτασε μέχρι το γόνατο» – Μεγάλες ζημιές στην Αγριά και στις Αλυκές

Η εικόνα στον ευρύτερο Δήμο Βόλου είναι εξίσου ανησυχητική, καθώς τα προβλήματα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις δεν περιορίζονται στη νεότερη νεροποντή της Κυριακής.

Στην Αγριά, η ένταση της βροχής που σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου προκάλεσε μεγάλη συσσώρευση υδάτων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Σπύρος Γάτος, περιέγραψε χαρακτηριστικά το μέγεθος του προβλήματος, αναφέροντας ότι το νερό έφτασε μέχρι το γόνατό του.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών έχουν επιστρατευτεί μηχανήματα έργου και φορτηγά, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της απορροής των υδάτων.

Ζημιές έχουν καταγραφεί και στην περιοχή του Αλυγαρορέματος, στις Αλυκές Βόλου, όπου υπέστη φθορές ιρλανδική διάβαση. Το σημείο χρειάζεται τεχνικό έλεγχο και παρεμβάσεις, καθώς υπάρχουν προβλήματα στην απορροή του νερού.

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Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στο Διμήνι και στη Νέα Αγχίαλο, ενώ προβλήματα από πέτρες και φερτά υλικά στο οδόστρωμα καταγράφηκαν στη Χρυσή Ακτή Παναγίας. Ανάγκη παρεμβάσεων υπήρξε επίσης στις περιοχές Μαμιδάκι, Δράκεια και Άγιος Βλάσιος.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου συνεχίζουν τις εργασίες, ενώ προγραμματίζονται πρόσθετες παρεμβάσεις σε σημεία όπου τα προβλήματα απορροής των υδάτων παραμένουν έντονα.

Κίμωλος: Ορμητικά νερά στους δρόμους

Στο έλεος της έντονης βροχόπτωσης βρέθηκε και η Κίμωλος, όπου δρόμοι και στενά μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή από τα σοκάκια του νησιού, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

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Σε χαρακτηριστικές εικόνες διακρίνονται ακόμη και κάδοι απορριμμάτων να παρασύρονται από τα νερά, αποτυπώνοντας τη δύναμη της νεροποντής.

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η συνέχιση των έντονων βροχοπτώσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κακοκαιρία και σε άλλες περιοχές – Νέα επιδείνωση από τη Δευτέρα

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη Σάμο, την Κίμωλο και τη Μαγνησία. Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης στη Θάσο και τη Λήμνο, ενώ δύσκολες καιρικές συνθήκες επικρατούν και στα Λευκά Όρη της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν νέα ενίσχυση από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

Η εξέλιξη των φαινομένων απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, κοντά σε ρέματα και χειμάρρους, αλλά και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.