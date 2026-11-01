Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν την έκταση της συσσώρευσης των υδάτων και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι.

Σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του Βόλου και της ευρύτερης Μαγνησίας προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11), με μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύζουν δρόμους, πεζοδρόμια και αυλές κατοικιών. Μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας, η ένταση της νεροποντής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει εικόνες πλημμύρας, μετατρέποντας τμήματα του οδικού δικτύου σε ορμητικούς χειμάρρους.

Η βροχή ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 και, παρά τη σχετικά μικρή χρονική διάρκειά της, προκάλεσε σημαντική συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία της πόλης. Έντονα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης, στη Νέα Ιωνία, αλλά και στη Νέα Αγχίαλο.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στη συμβολή των οδών Ισιδώρου και Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού ανέβηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει σχεδόν μέχρι τη μέση ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν την έκταση της συσσώρευσης των υδάτων και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι.

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Ορμητικά νερά σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσαν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την ταχύτητα με την οποία πλημμύρισαν οι δρόμοι, αλλά και τις ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν έξω από σπίτια και επιχειρήσεις.

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Στη Νέα Αγχίαλο, και ειδικότερα στην περιοχή Αλωνάκι, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Ορμητικά νερά και λασπόνερα κινήθηκαν ανάμεσα στις κατοικίες, καλύπτοντας αυλές και δρόμους, ενώ σε ορισμένα σημεία επηρεάστηκαν και σταθμευμένα οχήματα.

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Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου καταγράφηκαν έντονα φαινόμενα συσσώρευσης ομβρίων υδάτων, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία και την αγανάκτησή τους για τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες, ακόμη και έπειτα από σχετικά σύντομες βροχοπτώσεις.

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Ζημιές και προβληματισμός για την αντιπλημμυρική προστασία

Τα νέα πλημμυρικά φαινόμενα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Βόλου και των γύρω περιοχών, καθώς η Μαγνησία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Χρυσής Ακτής Παναγίας, όπου μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα. Η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται μετά την υποχώρηση των υδάτων.

Οι εικόνες από τον Βόλο και τη Νέα Αγχίαλο αποτυπώνουν χαρακτηριστικά πώς ακόμη και μία βροχόπτωση διάρκειας λίγων δεκάδων λεπτών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.