Η φυσική κατάσταση δεν αφορά αποκλειστικά την εμφάνιση ή την απόκτηση μυϊκού όγκου, αλλά και την ικανότητα να τρέχουμε, να σηκώνουμε βάρη, να κινούμαστε με ευκολία και να διατηρούμε την αυτονομία μας για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.

Τρία απλά τεστ φυσικής κατάστασης, χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό ή ακριβές εργαστηριακές εξετάσεις, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις για τη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή δύναμη και την ισορροπία μας, καθώς μεγαλώνουμε.

Η Ramona Braganza, η διάσημη personal trainer που έχει συνεργαστεί με αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Jessica Alba, η Halle Berry και ο Zac Efron, προτείνει τρεις εύκολες δοκιμασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και στο σπίτι, όπως αναφέρει το tomsguide.

Στα 64 της χρόνια, η Braganza αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που αντιμετωπίζει τη γυμναστική ως επένδυση για το μέλλον. Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram παρουσιάζει συχνά τις δικές της προπονήσεις, με ασκήσεις ενδυνάμωσης, έλξεις, πεζοπορία και δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι η σωματική δραστηριότητα δεν έχει ηλικιακά όρια. Παράλληλα, μοιράζεται στιγμιότυπα από την εκγύμναση της 91χρονης μητέρας της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κίνησης σε κάθε στάδιο της ζωής.

Η προσέγγισή της σήμερα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη μακροζωία και στη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας του σώματος. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, ένα δυνατό σώμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια δυνατή και ποιοτική ζωή.

Η φιλοσοφία της δεν στηρίζεται σε περίπλοκα προγράμματα ή εξαντλητικές προπονήσεις. Περιλαμβάνει τακτικό περπάτημα, προοδευτική αύξηση των βαρών, συστηματική μυϊκή ενδυνάμωση, προσοχή στην κατανάλωση ζάχαρης και, κυρίως, συνέπεια. Άλλωστε, όπως τονίζει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη γενετική μας προδιάθεση, μπορούμε όμως να επηρεάσουμε σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές επιλογές που κάνουμε για την υγεία μας.

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Η σημασία αυτής της προσέγγισης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όσο περνούν τα χρόνια. Η φυσική κατάσταση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την εμφάνιση ή την απόκτηση μυϊκού όγκου, αλλά και την ικανότητα να τρέχουμε, να σηκώνουμε βάρη, να κινούμαστε με ευκολία και να διατηρούμε την αυτονομία μας για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.

Τα τρία τεστ που δείχνουν πόσο καλά γερνάτε

Η Braganza προτείνει τρεις απλές δοκιμασίες που αξιολογούν διαφορετικές πτυχές της φυσικής κατάστασης: τη δύναμη των κάτω άκρων, την ισορροπία και τη δύναμη λαβής. Πρόκειται για λειτουργικές ικανότητες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε.

1. Το τεστ της καρέκλας: Πόσες φορές μπορείτε να σηκωθείτε σε 30 δευτερόλεπτα;

Η πρώτη δοκιμασία είναι εξαιρετικά απλή και αφορά μια κίνηση που πραγματοποιούμε καθημερινά: το να καθόμαστε και να σηκωνόμαστε από μια καρέκλα.

Η διαδικασία είναι εύκολη. Ρυθμίστε ένα χρονόμετρο για 30 δευτερόλεπτα και προσπαθήστε να εκτελέσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πλήρεις επαναλήψεις, σηκώνοντας και καθίζοντας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για υποστήριξη.

Σύμφωνα με το σημείο αναφοράς που προτείνει η Braganza, οι γυναίκες άνω των 60 ετών καλό είναι να στοχεύουν σε τουλάχιστον 15 επαναλήψεις.

Παρά την απλότητά της, η άσκηση απαιτεί συνδυασμό μυϊκής δύναμης στα πόδια και στον κορμό, κινητικότητας, ισορροπίας και ελέγχου των κινήσεων. Όλες αυτές οι ικανότητες είναι καθοριστικές για την καθημερινή λειτουργικότητα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η σημασία της συγκεκριμένης δοκιμασίας αποτυπώνεται και σε επιστημονικά δεδομένα. Μελέτη του 2026, στην οποία παρακολουθήθηκαν 2.747 ηλικιωμένοι ενήλικες για διάστημα 15 ετών, διαπίστωσε ότι οι χαμηλότερες επιδόσεις στο τεστ της καρέκλας συνδέονταν με 36% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Στη δοκιμή που πραγματοποίησε η 44χρονη συντάκτρια του αρχικού δημοσιεύματος, το αποτέλεσμα ήταν 18 επαναλήψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, επίδοση που αξιολογήθηκε ως ενθαρρυντική.

2. Το τεστ ισορροπίας: Μπορείτε να σταθείτε στο ένα πόδι για 30 δευτερόλεπτα;

Η δεύτερη δοκιμασία εξετάζει την ισορροπία, μια ικανότητα που συχνά θεωρούμε δεδομένη, μέχρι τη στιγμή που αρχίζουμε να δυσκολευόμαστε να τη διατηρήσουμε.

Το τεστ απαιτεί να σταθείτε στο ένα πόδι και να μετρήσετε πόσο χρόνο μπορείτε να παραμείνετε σταθεροί, χωρίς να ακουμπάτε κάπου ή να χρειάζεστε υποστήριξη. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία με το άλλο πόδι.

Η Braganza θεωρεί ότι η διατήρηση της ισορροπίας για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα αποτελεί μια πολύ καλή επίδοση.

Η ισορροπία παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες, από το ανέβασμα και το κατέβασμα σκάλας μέχρι το περπάτημα σε ανώμαλες επιφάνειες. Επιπλέον, η διατήρησή της μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης κατά την κίνηση.

Τα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν επίσης τη σημασία της. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Sports Medicine διαπίστωσε ότι ενήλικες ηλικίας 51 έως 75 ετών που δεν μπορούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία τους στο ένα πόδι για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα εμφάνιζαν 84% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Στην προσωπική της δοκιμή, η 44χρονη συντάκτρια κατάφερε να παραμείνει όρθια για 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πόδι, χωρίς να παρουσιάσει αστάθεια.

3. Το τεστ της μπάρας: Πόσο μπορείτε να παραμείνετε κρεμασμένοι;

Η τρίτη και τελευταία δοκιμασία αφορά τη δύναμη της λαβής και του άνω μέρους του σώματος.

Για να την πραγματοποιήσετε, χρειάζεστε μια σταθερή μονόζυγη μπάρα. Πιαστείτε από αυτήν με τα δύο χέρια και προσπαθήστε να παραμείνετε κρεμασμένοι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να στηρίζετε τα πόδια σας στο έδαφος.

Η Braganza θέτει ως στόχο τα 30 έως 60 δευτερόλεπτα, θεωρώντας ότι η επίτευξη αυτού του χρόνου αποτελεί ένδειξη καλής φυσικής κατάστασης.

Η άσκηση, γνωστή ως dead hang, μπορεί αρχικά να φαίνεται εύκολη. Ωστόσο, όσο περνούν τα δευτερόλεπτα, οι μύες των πήχεων καταπονούνται, τα δάχτυλα αρχίζουν να κουράζονται και η διατήρηση της λαβής γίνεται ολοένα πιο απαιτητική.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία αξιολογεί κυρίως τη δύναμη της λαβής και την αντοχή του άνω μέρους του σώματος. Η δύναμη λαβής, μάλιστα, έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική έρευνα για τη μακροζωία, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη σωματική λειτουργικότητα και την κατάσταση της υγείας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Μελέτες έχουν συσχετίσει τη χαμηλότερη δύναμη λαβής με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, γεγονός που την καθιστά έναν ακόμη χρήσιμο δείκτη της φυσικής κατάστασης.

Στη δική της προσπάθεια, η 44χρονη κατάφερε να παραμείνει κρεμασμένη για σχεδόν 90 δευτερόλεπτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί προπόνηση ενδυνάμωσης του άνω μέρους του σώματος, επομένως τα χέρια της είχαν ήδη καταπονηθεί.

Βέβαια, το συγκεκριμένο τεστ δεν ταυτίζεται με την κλινική μέτρηση της δύναμης λαβής, αλλά προσφέρει μια πρακτική εικόνα της αντοχής και της δύναμης του σώματος.

Γερνάμε καλά; Τι δείχνουν τα αποτελέσματα και γιατί έχει σημασία η συνέπεια

Μετά την ολοκλήρωση και των τριών δοκιμασιών, η 44χρονη συντάκτρια αξιολόγησε θετικά τις επιδόσεις της. Οι 18 επαναλήψεις στην καρέκλα, τα 30 δευτερόλεπτα ισορροπίας σε κάθε πόδι και τα σχεδόν 90 δευτερόλεπτα στη μονόζυγη μπάρα αποτέλεσαν ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη φυσική της κατάσταση.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά το γεγονός ότι η συστηματική άσκηση σήμερα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της δύναμης και της λειτουργικότητας του σώματος στο μέλλον.

Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει το πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει δύο έως τρεις προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα, μία συνεδρία γιόγκα και δύο έως τρία τρεξίματα. Στις δρομικές προπονήσεις συνδυάζει σπριντ σε ανηφόρες με μεγαλύτερης διάρκειας προπονήσεις χαμηλής έντασης, γνωστές ως Ζώνη 2.

Η φιλοσοφία της είναι ξεκάθαρη: η γυμναστική δεν πρέπει να περιορίζεται στην εικόνα που έχουμε σήμερα μπροστά στον καθρέφτη, αλλά να αποτελεί επένδυση για το σώμα που θέλουμε να έχουμε σε 20, 30 ή ακόμη και 40 χρόνια.

Η προσέγγιση αυτή συνοψίζεται σε μια φράση της Ramona Braganza που αποτυπώνει ουσιαστικά τη φιλοσοφία της γύρω από τη μακροζωία:

«Η μακροζωία δεν αφορά μόνο την προσθήκη χρόνων στη ζωή μας. Αφορά την προσθήκη ζωής στα χρόνια μας».

Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα: η υγιής γήρανση δεν είναι απλώς θέμα ηλικίας ή γονιδίων. Είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα των καθημερινών συνηθειών, της κίνησης, της άσκησης και της συνέπειας.