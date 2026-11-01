Στις 22:00 πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ, έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων.

Η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για τον Νοέμβριο πραγματοποιείται σήμερα (1/11), με χρηματικό έπαθλο 1 εκατ. ευρώ για την πρώτη κατηγορία.

Στην κλήρωση της περασμένης Πέμπτης (29/10) σημειώθηκε τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δύο τυχεροί πήραν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

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