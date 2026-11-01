Η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για τον Νοέμβριο πραγματοποιείται σήμερα (1/11), με χρηματικό έπαθλο 1 εκατ. ευρώ για την πρώτη κατηγορία.
Στην κλήρωση της περασμένης Πέμπτης (29/10) σημειώθηκε τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δύο τυχεροί πήραν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)