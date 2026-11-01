Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Ίλιον, όταν ένας 18χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντάς τον σε δύο σημεία του σώματός του.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 15:00, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ο νεαρός επιτέθηκε στον πατέρα του χρησιμοποιώντας μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στον λαιμό και στην πλάτη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Μετά την επίθεση, στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας στον τραυματισμένο άνδρα.

Ο 61χρονος πατέρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας τις αισθήσεις του. Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

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Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η υπόθεση διερευνάται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση.