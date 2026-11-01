Η κατάσταση της υγείας του Ιταλού που συμμετείχε στον αγώνα που έλαβε χώρα στο Λουτράκι κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αθλητών μεταξύ των οποίων και ενός Ιταλού που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στο βίντεο του korinthos.tv φαίνεται η στιγμή του ατυχήματος στον ποδηλατικό αγώνα. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρεις αθλητές, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους και να έπεσαν στο δάπεδο. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ιταλός ποδηλάτης φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η κατάσταση της υγείας του ενός ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί αποφάσισαν τη διασωλήνωση του, ενώ προχώρησαν στη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.