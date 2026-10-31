Όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τον χειμώνα 2026-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ηλεκτρονική εφαρμογή myΘέρμανση αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη καταβολή των χρημάτων έχει προγραμματιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Το νέο πλαίσιο καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1230/2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30 Οκτωβρίου και περιγράφει αναλυτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, τον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα θέρμανσης

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία ακίνητο είτε ιδιόκτητο είτε μισθωμένο είτε δωρεάν παραχωρούμενο.

Για να εγκριθεί η ενίσχυση, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ειδικότερα, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει φορολογουμένους.

24.000 ευρώ για έγγαμους και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο περιουσιακό σκέλος, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά:

Τις 200.000 ευρώ για άγαμους.

Τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πόσο αυξάνεται το επίδομα και ποια είναι τα ποσά

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου είναι η προσαύξηση κατά 30% στο υπολογιζόμενο ποσό της ενίσχυσης. Το ύψος του επιδόματος δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τα ποσά αναφοράς ανά κατηγορία θέρμανσης είναι:

Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ.

Πέλετ: 360 ευρώ.

Καυσόξυλα και τηλεθέρμανση: 350 ευρώ.

Φυσικό αέριο: 325 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο και υγραέριο: 300 ευρώ.

Στα ποσά που προκύπτουν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη προσαύξηση 30%, ενώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί προβλέπεται επιπλέον αύξηση 20%.

Το ελάχιστο ποσό της ενίσχυσης παραμένει στα 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο βασικό όριο διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ. Για οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.300 ευρώ. Στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλό κλιματικό συντελεστή, το ποσό μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ.

Σημαντική παράμετρος είναι και η πραγματική δαπάνη του νοικοκυριού: οι επιλέξιμες αγορές καυσίμων και ενέργειας πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον διπλάσια από το συνολικό ποσό της επιδότησης.

Ποιοι μένουν εκτός επιδότησης

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη άλλου φορολογουμένου. Επίσης, αποκλείονται όσοι ζητούν επίδομα για επαγγελματική στέγη, όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά αυτοκίνητα.

Ειδικά στην περίπτωση της επιδότησης για ηλεκτρική ενέργεια, δεν μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία είναι διαθέσιμη από την ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατοικία και το είδος θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθούν:

Το είδος καυσίμου ή ενέργειας που χρησιμοποιείται.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διεύθυνση της κύριας κατοικίας.

Το καθεστώς κατοχής του ακινήτου, δηλαδή ιδιοκτησία, ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση.

Ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης είναι να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα κατά την υποβολή ή την πληρωμή της ενίσχυσης.

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

H πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το ύψος της προκαταβολής διαφοροποιείται ανάλογα με το αν κάποιος είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Ειδικότερα:

Για τους περσινούς δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περίοδο 2025-2026, με προσαύξηση 30% για τη νέα περίοδο.

Για όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά την ενίσχυση, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον φετινό υπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η καταβολή της επόμενης δόσης έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027. Για δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και για συγκεκριμένες περιπτώσεις ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν τα παραστατικά των αγορών τους και να φροντίσουν ώστε τα στοιχεία της αίτησης να είναι απολύτως σωστά. Η τήρηση των προϋποθέσεων και των προθεσμιών είναι καθοριστική για την έγκαιρη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.