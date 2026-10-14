Ανακοινώθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ενώ γνωστά έγιναν και νεότερα στοιχεία για το επίδομα θέρμανσης. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο φαίνεται να ξεκινάει η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στις αυξήσεις των ενεργειακών τιμών ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με επιδοτήσεις στα καύσιμα που ενεργοποιούνται από τις 15 Οκτωβρίου και έκτακτη αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των διυλιστηρίων, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο, του diesel κίνησης κατά 20 λεπτά και της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά, ενώ το ανώτατο επίδομα θέρμανσης αυξάνεται στα 1.560 ευρώ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι νέες παρεμβάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης και μετακινήσεων. Από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου τίθενται σε εφαρμογή τρεις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες θα αφαιρούνται απευθείας από την τιμή πώλησης των καυσίμων, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή να εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, προβλέπεται επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με την τελευταία να ενεργοποιείται από τις 17 Οκτωβρίου. Το δημοσιονομικό κόστος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 1,55 ευρώ η εκτιμώμενη τιμή

Η συνολική μείωση στις τιμές διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα χάρη στις πρόσθετες εκπτώσεις που έχουν ανακοινώσει οι εταιρείες διύλισης. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο θέρμανσης η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών συνδυάζεται με ισόποση έκπτωση από τα διυλιστήρια, οδηγώντας σε συνολική ελάφρυνση 40 λεπτών ανά λίτρο. Αντίστοιχα, στο diesel κίνησης η κρατική ενίσχυση των 15 λεπτών συμπληρώνεται από έκπτωση 5 λεπτών των διυλιστηρίων, διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 20 λεπτών. Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων η μείωση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο και προέρχεται από την κρατική επιδότηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου εκτιμάται ότι θα ξεκινούσε με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανές διακυμάνσεις μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.

Μετά την εφαρμογή των εκπτώσεων, η εκτιμώμενη τιμή υποχωρεί στα 1,55 ευρώ, με εύρος από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί κοντά στα 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνδυασμένη ενίσχυση καλύπτει σημαντικό μέρος της αύξησης σε σχέση με την τιμή των 1,75 ευρώ ανά λίτρο που είχε καταγραφεί στο τέλος Απριλίου.

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Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα, αποφασίστηκε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου θέρμανσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των καυσόξυλων και των πέλετ. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ενδεικτικά, νοικοκυριό που προηγουμένως δικαιούνταν 500 ευρώ θα λάβει πλέον 650 ευρώ, ενώ για επίδομα 800 ευρώ η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπουργείων, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν συνολικά 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ περίπου 750.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, επίσης αυξημένη κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ.

Στα 1,4 δισ. ευρώ το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων

Οι νέες επιδοτήσεις καυσίμων και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης συνεπάγονται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη 98 εκατ. ευρώ. Εντάσσονται, ωστόσο, σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει προηγούμενες επιδοτήσεις καυσίμων, την κάρτα καυσίμων, ενισχύσεις αγροτών και επιχειρήσεων, μέτρα για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και πρόσθετες παροχές σε οικογένειες, ενοικιαστές και συνταξιούχους. Από το συνολικό ποσό, 862 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου.