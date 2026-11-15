Το Λιμενικό κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη διάσωση της 45χρονης γυναίκας με τη χρήση σωσιβίου.

Μέσα στον Θερμαϊκό βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) μία 45χρονη η οποία έχασε την ισορροπία της ενώ κινούταν στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στήθηκε επιχείρηση από ξηράς και περιπολικό σκάφος, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η γυναίκα από τη θάλασσα με τη χρήση σωσιβίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» για ιατρική παρακολούθηση, ενώ η πτώση της, σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται να οφείλεται σε απώλεια ισορροπίας.

Η έρευνα για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.