Κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 1.013 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,1.917 ευρώ, εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη νόθευση και επανατυποποίηση ποσοτήτων ηρωίνης, καθώς και 3 αυτοκίνητα

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -3- ημεδαποί, -2- άνδρες και γυναίκα, ηλικίας 33, 19 και 31 ετών, αντίστοιχα, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, πλαστογραφία και κλοπή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης, ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ενωθεί με σκοπό την αποθήκευση – απόκρυψη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, υπαίθριο χώρο οικίας και σε πρόχειρο παράπηγμα, σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Ημαθίας, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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2 συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένες που περιείχαν ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους -1.013- γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μικρό δέμα ηρωίνης βάρους -1- γραμμαρίου,

το συνολικό χρηματικό ποσό των -1.917- ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα,

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη νόθευση και επανατυποποίηση ποσοτήτων ηρωίνης, (μεταλλική κατσαρόλα με εμφανή υπολείμματα ηρωίνης, αυτοσχέδια μεταλλική πρέσα, ξύλινη και μεταλλική μήτρα [καλούπι] με λοιπά παρελκόμενα συμπίεσης, κολλητική ταινία και μηχανική ζυγαριά),

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της συμμορίας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε ενδείξεις παραποίησης και ερευνάται η νομιμότητα κατοχής του και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοια και ομοειδή αδικήματα, ενώ στον 33χρονο και στον 19χρονο έχουν

επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.