Η εγγονή του Ελίαν Καζάν, Ζόι, μας παρουσιάζει τη δική της εκδοχή πάνω σε μια εμβληματική και πασίγνωστη ιστορία.

Φαίνεται ότι κάθε χρόνο το Netflix έχει τουλάχιστον μία μίνι σειρά που δημιουργεί αίσθηση και γίνεται επιτυχία και αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον πλανήτη, βλέπε Adolescence, Baby Reindeer ή το The Queen’s Gambit.

Η ομορφιά αυτών των σειρών έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την πορεία τους· είναι στο χέρι του κοινού να αποφασίσει τι ξεχωρίζει από το πλήθος των νέων κυκλοφοριών και να κάνει το γύρο του κόσμου από στόμα σε στόμα.

Κατόπιν τούτου, η νέα, επερχόμενη σειρά East of Eden (Ανατολικά της Εδέμ) η οποία βασίζεται στο εμβληματικό ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ, έχει όλα τα εχέγγυα να γίνει μια τέτοια επιτυχία.



Θυμίζουμε ότι το μυθιστόρημα είχε μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη το 1955 με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Τζέιμς Ντιν και σκηνοθέτη τον Ελληνοαμερικανό, Ελία Καζάν.

Δημιουργός της νέας σειράς του Netflix είναι η εγγονή του Καζάν, Ζόι η οποία επανεξετάζει και παρουσιάζει την πιο πιστή απεικόνιση της ιστορίας μέχρι σήμερα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την ταινία, η οποία διασκεύασε μόνο τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, η σειρά του Netflix είναι η πρώτη εκδοχή του πρωτογενούς υλικού που φέρνει ολόκληρο το βιβλίο στη ζωή.

Το «Ανατολικά της Εδέμ» είναι ένα επικό έργο που εκτείνεται σε δεκαετίες και γενιές, ακολουθώντας την οικογένεια Τρασκ από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Η Ζόι Καζάν δημιουργεί μια εντυπωσιακή και περιεκτική σειρά που τολμά διαφορετικά σετ ηθοποιών για να παίξουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους· οι Άσερ Γουάιτχεντ, Κόστα Ντ'Άντζελο και Κρίστοφερ Άμποτ παίζουν όλοι τον Άνταμ Τρασκ σε διαφορετικές ηλικίες, με τους Γκας Τέρνερ, Τομ Σουίτ και Μάικ Φέιστ να εμφανίζονται όλοι ως ο αδελφός του, Τσαρλς.

Ο αδελφικός δεσμός είναι στο κέντρο της ιστορίας του East of Eden, αλλά το πιο συναρπαστικό στοιχείο της νέας σειράς είναι η αξιοσημείωτη ερμηνεία της Φλόρενς Πιου ως Κάθι Έιμς, ενός χαρακτήρα που συνήθως θεωρείται μία από τις πιο σαφείς και ξεκάθαρες απεικονίσεις του κακού στη λογοτεχνία.

Αν και η Πιου δεν κρύβει καθόλου πόσο σκληρή μπορεί να είναι η Κάθι, η Καζάν θέλει να το εξηγήσει αυτό, προσφέροντας μια αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε και του πώς ανέπτυξε τις ικανότητες επιβίωσής της.

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Το East of Eden είναι μια φρέσκια διασκευή

Παρά την παρουσία μεγάλων αστέρων, το East of Eden δίνει αρκετό χρόνο σε κάθε γενιά, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη των χαρακτήρων είναι πιο σημαντική από την ερμηνεία των διάσημων ηθοποιών.

Ο δεσμός μεταξύ των παιδικών εκδοχών του Άνταμ και του Τσαρλς είναι κρίσιμος για την υπόλοιπη ιστορία, καθώς εξερευνά πώς και οι δύο αντιμετωπίζουν την αγάπη και τον φόβο ως αποτέλεσμα της σχέσης τους με τον πατέρα τους, Σάιρους (Τρέισι Λετς), έναν βετεράνο του Εμφυλίου Πολέμου που τους ανατρέφει σαν να ήταν στρατιωτάκια.

Τα συναισθήματα του Τσαρλς για την αγάπη που του αρνήθηκαν, είναι κρίσιμα και εξηγούν την πικρία που δείχνει ως νεαρός άνδρας όταν του ζητείται να μείνει και να διαχειριστεί την οικογενειακή φάρμα ενώ ο Άνταμ αναζητά εμπειρία στον πόλεμο.

Αν και η ιστορία των δύο αδελφών είναι μια κλασική μεταφορά «Κάιν και Άβελ», η Καζάν κάνει μια τολμηρή επιλογή δείχνοντας την αμετακίνητη αγάπη μεταξύ των αδελφών· πράγμα σπάνιο να βλέπουμε την ανδρική ευαισθησία με τόσο καθαρό τρόπο.

Η αποτύπωση της λογοτεχνικής πρόζας του Στάινμπεκ είναι σίγουρα μια πρόκληση, και η Καζάν δεν προσπαθεί να ενσωματώσει κάθε στοιχείο του μυθιστορήματος στη σειρά· αν και η οικογένεια Χάμιλτον παίζει σημαντικό ρόλο στο βιβλίο δείχνοντας μια διαφορετική γραμμή καταγωγής από τους Τρασκ, έχει νόημα η σειρά του Netflix να εστιάζει περισσότερο στις συνέπειες της σχέσης του Τσαρλς και του Άνταμ με την Κάθι.

Η εισαγωγή της Κάθι αντικατοπτρίζει τη δομή του μυθιστορήματος, καθώς εισέρχεται στην ιστορία με τις αρχικές της αλληλεπιδράσεις με τους αδελφούς, μόνο για να αποκαλυφθούν περισσότερα για την ανατροφή της μέσω των αναδρομών.

Στο δεύτερο επεισόδιο, με τίτλο «Κάθι», η Καζάν μπορεί να δει την ιστορία του Στάινμπεκ από μια διαφορετική οπτική, προσφέροντας μια τέλεια παρουσίαση για τη Βόγκαν Ράιλι ως την νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα. Ενώ το μυθιστόρημα υποδηλώνει ότι η Κάθι σκόπιμα παρέσυρε τον καθηγητή της Λατινικών (Νίκολας Μπέρτον) να δολοφονήσει τους γονείς της, η Καζάν δείχνει ότι φοβόταν να γίνει θήραμα και επαναστάτησε ενάντια στην ιδέα του να παγιδευτεί σε μια ζωή νοικοκυράς.

Το East of Eden είναι μια επιστροφή στην εποχή της αίγλης του Netflix

Ενώ το East of Eden αναπαριστά μια ιστορική εποχή με μερικές από τις πιο κινηματογραφικές σκηνές που έχουμε δει ποτέ σε παραγωγές του Netflix, η σειρά είναι αποφασιστικά σύγχρονη στον τρόπο που θεωρεί την Κάθι τόσο θύμα όσο και δαιμονική.

Η Ζόι δίνει συμπάθεια στην Κάθι επειδή δεν είχε κανέναν στον οποίο μπορούσε να βασιστεί και ο οποίος να μην ήθελε κάτι σε αντάλλαγμα· παρόλο που ο Τσαρλς και ο Άνταμ έμαθαν ότι ο πατέρας τους ήταν ένας απατεώνας που είχε πει ψέματα για το στρατιωτικό του παρελθόν, είχαν ο ένας τον άλλον για να στηριχτούν. Ενώ αυτό δεν δικαιολογεί την Κάθι για την απουσία της από τη ζωή των παιδιών της, υποδηλώνει ότι ήταν συναισθηματικά τραυματισμένη για να εμπλακεί σε προσωπικά οικογενειακά ζητήματα.

Το East of Eden είναι πιθανό να χαρίσει στην Πιου υποψηφιότητες για βραβεία, ωστόσο η σειρά είναι γεμάτη από υπέροχες ερμηνείες ηθοποιών που επεκτείνουν τους χαρακτήρες του βιβλίου.

Ο πιο σημαντικός μπορεί να είναι ο Χουν Λι στον ρόλο του Λι, ενός υπηρέτη της οικογένειας Τρασκ που βοήθησε τον Άνταμ να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Η Μάρθα Πλίμπτον επίσης βοηθάει να αναδειχθεί ο χαρακτήρας της Φέι σε κάτι περισσότερο από την τυπική μαντάμ του οίκου ανοχής που θα μπορούσε να ήταν.

Η επιτυχία του East of Eden υποδηλώνει ότι η ιστορία παραμένει διαχρονική, τόσο για όσους είναι καλά ενημερωμένοι για το έργο του Στάινμπεκ όσο και για όσους γνωρίζουν αυτό το επικό έργο εποχής για πρώτη φορά.

H σειρά περιλαμβάνει επτά επεισόδια και είναι διαθέσιμη στο Netflix.