Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου 24ώρου, προκειμένου να ακολουθήσει το δεύτερο σκέλος των ερευνών προς την Κύπρο.

Προς την Κάρπαθο κινείται το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), ενώ ο τουρκικός Τύπος παρουσιάζει τις εξελίξεις ως διπλωματική επιτυχία της Άγκυρας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με τουρκική συγκατάθεση. Το πλοίο βρίσκεται νοτιοανατολικά της Καρπάθου και επιστρέφει προς το σημείο από το οποίο ξεκίνησε τις έρευνες, πραγματοποιώντας νέα σάρωση του βυθού με ταχύτητα περίπου 0,5 κόμβων.

Η αντίστροφη πορεία εντάσσεται στην προβλεπόμενη διαδικασία βυθομέτρησης, καθώς κάθε τμήμα εξετάζεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου 24ώρου, προκειμένου να ακολουθήσει το δεύτερο σκέλος των ερευνών προς την Κύπρο.

Στην περιοχή παραμένουν η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova και η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», παρακολουθώντας το γαλλικό σκάφος από απόσταση.

Η τουρκική φρεγάτα είχε μεταδώσει μέσω ασυρμάτου ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας και διαθέτει συγκατάθεση να συνεχίσει. Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, βάσει της NAVTEX του Σταθμού Ηρακλείου. Έκτοτε δεν έχει καταγραφεί νέα τουρκική παρέμβαση, με τις εργασίες να εξελίσσονται χωρίς εμπόδια.

Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet παρουσιάζει την εξέλιξη ως αποτέλεσμα διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία έδωσε το «πράσινο φως» για τις έρευνες.

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Η Sözcü εστιάζει στις αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά, προβάλλοντας την εκτίμηση ότι η Άγκυρα πέτυχε τους στόχους της χωρίς να χρειαστεί να εμποδίσει την πορεία του γαλλικού πλοίου.

Η Cumhuriyet αναφέρεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασυρμάτου μεταξύ των πολεμικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι το Abeille Marengo συνέχισε κανονικά τις εργασίες του.

Αντίστοιχα, δημοσιεύματα του A Haber υποστηρίζουν ότι η διπλωματική επικοινωνία Γαλλίας–Τουρκίας συνιστά έμμεση αναγνώριση των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.