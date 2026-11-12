«Η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα άλλα κόμματα που συμφωνούν με αυτούς τους σχεδιασμούς είναι έκθετα απέναντι στον λαό, που βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ενεργειακή φτώχεια, όσο "τρέχουν" τα ενεργειακά projects του μεγάλου κεφαλαίου».

Την παρενόχληση του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» από τουρκική φρεγάτα, η οποία μέσω ασυρμάτου υποστήριξε ότι το πλοίο έπλεε σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, καταγγέλλει το ΚΚΕ. Στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την ενέργεια απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώνει, επικίνδυνα τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, στο πλαίσιο των ενεργειακών σχεδιασμών της ελληνικής άρχουσας τάξης και των συμμάχων της.

Όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά: «Ο εφησυχασμός που εξακολουθεί να καλλιεργεί η κυβέρνηση συνολικά για τις εξελίξεις, πέρα απ' το ότι δεν έχει καμία βάση, είναι και επικίνδυνος, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι το παζάρι που προηγήθηκε, με το γαλλικό αστικό κράτος σε ρόλο διαμεσολαβητή, έδωσε στην Τουρκία τη δυνατότητα να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα άλλα κόμματα που συμφωνούν με αυτούς τους σχεδιασμούς είναι έκθετα απέναντι στον λαό, που βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ενεργειακή φτώχεια, όσο "τρέχουν" τα ενεργειακά projects του μεγάλου κεφαλαίου».