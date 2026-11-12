Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχίζει και σήμερα την επίσκεψή του στη Λήμνο.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σήμερα το πρωί, συναντήθηκε με τον Τριαντάφυλλο Κατή, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου. Κατά τη συνάντησή τους συζήτησαν τα προβλήματα του νησιού στην υγεία, την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και έργων υποδομής, όπως και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου έπειτα από τις καταστροφές που έγιναν στο νησί.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον Απόστολο Κουτσογιάννη, εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στις συναντήσεις εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχαν επίσης, ο Βαγγέλης Μαρούπας, μέλος της ΚΕ, οι βουλευτές του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και Νίκος Παπαναστάσης, ο Κώστας Μαδιτινός, δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και η Αγλαΐα Κυρίτση, περιφερειακή σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Κατά τη συνάντηση με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ενημερώθηκε για μια σειρά γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία της Τοπικής Διοίκησης και διαβεβαίωσε για τις ενέργειες του Κόμματος, προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση για την επίλυσή τους. Σχολίασε μάλιστα την «ευκολία» με την οποία το κράτος εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις για επιχειρηματικούς ομίλους, εφοπλιστές, για εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με ΝΑΤΟϊκούς, με αμερικάνικους, με γαλλικούς σχεδιασμούς ενεργειακών ομίλων και άλλων. Την ίδια ώρα δεν βρίσκουν χρήματα για να λύσουν υπαρκτά προβλήματα στην παιδεία, στην υγεία, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση για να κάνουν απαραίτητα έργα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, τα έργα αντισεισμικής θωράκισης και αντιπυρικής προστασίας. Δεν βρίσκουν χρήματα για την ενίσχυση της λαϊκής κατοικίας, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημειώνοντας πως «γιατρός, νοσηλευτής για να έρθει εδώ, πρέπει να έχει ένα μέρος να μείνει. Στρατιωτικός για να έρθει, επίσης, πρέπει να έχει και αυτός ένα αποκούμπι και όχι να τον διώχνουν. Καθηγητής ή δάσκαλος το ίδιο. Τα προβλήματα συσσωρεύονται συνεχώς και δε δίνονται λύσεις».

Αναφερόμενος στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας και ειδικά στην ενέργεια, επεσήμανε πως οι λύσεις βρίσκονται σε σύγκρουση με αυτό το σύστημα, με αυτή τη βαρβαρότητα που βιώνουμε, τονίζοντας ότι η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, όπως και της ΕΕ άλλωστε, στην οποία πειθαρχεί η κυβέρνηση, είναι σε λάθος κατεύθυνση. «Με την πράσινη μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη και τα «πράσινα άλογα» της ΕΕ έχει επιβάλει κλείσιμο του λιγνίτη, των μεγάλων λιγνιτικών εργοστασίων με τεχνογνωσία, με τεχνολογία. Πρόκειται ουσιαστικά για καταστροφή παραγωγικών. Ενώ, η Γερμανία, η Πολωνία, για παράδειγμα έχουν πάρει έγκριση για να λειτουργήσουν τα λιγνιτωρυχεία τους και τους σταθμούς τους μέχρι το 2035 και το 2040, ενώ η ελληνική κυβέρνηση πειθαρχώντας τους έκλεισε. Ο λιγνίτης ήταν φτηνός, μας τον παρουσίασαν ακριβό, όταν τον βάλανε στο χρηματιστήριο ενέργειας με το εμπόριο ρύπων στα οποία η κυβέρνηση έπρεπε να απειθαρχήσει, δεν έπρεπε να συμφωνήσει. Έτσι η πράσινη μετάβαση με τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες που ιδιωτικές εταιρείες ανέπτυξαν για το κέρδος τους, είχε σαν αποτέλεσμα ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, γιατί είναι πιο ακριβές οι τιμές τους και μετακυλίονται στον Έλληνα εργαζόμενο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εμείς λέμε ότι όλες αυτές οι μορφές ενέργειας πρέπει να αξιοποιούνται, γιατί είναι πλούτος για τη χώρα μας, ότι έχει τέτοιες ενεργειακές πηγές και δεν είναι μόνο ο ήλιος, ο αέρας με τα αιολικά πάρκα που μπορεί να έχει, είναι και ο λιγνίτης. Είναι για παράδειγμα και άλλες όπως η γεωθερμία, τα υδροηλεκτρικά έργα που δεν τα αξιοποιούν, ενώ η Ελλάδα έχει λίμνες, ποτάμια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Και φυσικά είναι το εμπάργκο στο ρώσικο φυσικό αέριο που το πληρώνουμε πάλι εμείς, γιατί επέλεξαν να έχουν το αμερικάνικο LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο είναι και πανάκριβο. Γι’ αυτό κάνουμε τον Κάθετο Διάδρομο εδώ, ανάθεμα και αυτός πότε θα γίνει, γιατί και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκρούονται μεγάλες εταιρείες μεταξύ τους. Είδατε τι έπαθε η Γκίλφοϊλ, η οποία εκτός από τα φορέματα και τα κοσμήματα, το πιο ουσιαστικό ζήτημα ήταν ότι επέλεξε ανταγωνιστική εταιρεία σε σχέση με τον πρέσβη των Αμερικάνων στην Τουρκία που επέλεγε άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, φαγωθήκαν μεταξύ τους και τη διώξανε, και τώρα «μαλλιοτραβιούνται» στην Ουάσινγκτον τι θα γίνει.

Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση, αλλά αυτά είναι επιλογές των κυβερνήσεων, είναι επιλογές των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και άρα πρέπει να δούμε όλο το δάσος, για να πάμε έστω και ένα βήμα μπροστά, γιατί έτσι θα κερδίσουμε και επιμέρους ζητήματα».

Τέλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην έλλειψη υποθηκοφυλακείου στη Λήμνο λέγοντας ότι το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα, με Υπουργική Απόφαση για να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι να πηγαίνουν στη Μυτιλήνη για μια υπογραφή ή για να καταθέσει ένα έγγραφο. Τόνισε επίσης την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων, έπειτα κι από τις καταστροφές του ‘24 και του Φλεβάρη του ‘26, αναδεικνύοντας συνολικά το ζήτημα των υποδομών, ιδιαίτερα των σχολικών με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμη σχολεία που λειτουργούν σε κοντέινερς εδώ και 12 χρόνια. Ενώ, με αφορμή τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι αγρότες με τις ζωονόσους, που αναγκάζονται να θανατώνουν τα κοπάδια τους, στάθηκε στην επείγουσα ανάγκη πρόσληψης κτηνιάτρου στην κτηνιατρική υπηρεσία της Λήμνου.