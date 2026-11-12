Η Colette Kress θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Τέλος από CEO της Nvidia o Τζένσεν Χουάνγκ. Αυτό αποφάσισε το ΔΣ που συνεδρίασε σήμερα, με την οικονομική διευθύντρια Colette Kress να διορίζεται προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι διόρισε τον επί χρόνια διευθυντή Harvey C. Jones ως τον πρώτο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Την ίδια στιγμή οι μετοχές της εταιρείας διευρύνουν τις απώλειές τους, ακόμη και μετά την παραίτηση.

Ειδικότερα και όπως σημειώνει το Reuters η απόφαση αφήνει τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον μεγαλύτερο πρωτοπόρο της και σκιάζει το μέλλον της υπερδύναμης στην ΤΝ.

Η οικονομική διευθύντρια Colette Kress θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου, καθώς η Nvidia αναζητά έναν μόνιμο διάδοχο, ανέφερε η εταιρεία.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος είναι συνιδρυτής την Nvidia και ο τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής της με μερίδιο περίπου 3,61%, δεν θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο.

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Η πίεση στον Χουάνγκ έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά από αναφορές ότι ο 63χρονος, ο οποίος είναι παντρεμένος, είχε σχέση με μια Κινέζα επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται ότι κατασκοπεύει για το Πεκίνο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε την Τετάρτη για να εξετάσει την απομάκρυνσή του, δήλωσε ένα πηγή στο Reuters, μετά από νέες αναφορές ότι είχε επίσης εξωσυζυγική σχέση με ένα ανώτερο στέλεχος της εταιρείας που υπαγόταν σε αυτόν.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ βυθίζει την εταιρεία των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε αβεβαιότητα και απειλεί να διαταράξει ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βοήθησε να χρηματοδοτηθεί διοχετεύοντας τα αυξανόμενα κεφάλαια της Nvidia πίσω σε παρόχους cloud, προμηθευτές και τα μεγαλύτερα εργαστήρια του κλάδου.

Η αποχώρηση θα μπορούσε επίσης να έχει εκτεταμένες συνέπειες για την πολιτική εξαγωγών τσιπ των ΗΠΑ, δεδομένης της πίεσης του Χουάνγκ να διατηρήσει την πρόσβαση στην κινεζική αγορά και των στενών δεσμών του με τον Τραμπ.

Μασκ: Θα ήταν τιμή μου να τον προσλάβω

Ο ιδρυτής της SpaceX και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε νωρίτερα ότι θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Πριν λίγες ώρες ο αμερικανικός ιστότοπος οικονομικών ειδήσεων ZeroHedge έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Έλον, σε παρακαλώ, προσέλαβε τον Τζένσεν». Ο Μασκ απάντησε: «Θα ήταν τιμή μου».

Δύο οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ

Οι εξελίξεις της παραίτησης επιταχύνθηκαν μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας.

Κατά το δημοσίευμα, οι δύο τους φέρονται να καταγράφηκαν σε στιγμές οικειότητας σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Μάρτιο.

Η Πάουελ βρίσκεται στην ηγεσία του επιχειρηματικού τομέα από το 2017, έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούνται στην ιατρική απεικόνιση, στην ανακάλυψη φαρμάκων και στις υπηρεσίες υγείας.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με άλλη γυναίκα, την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Οι σχετικές υποψίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Η έρευνα για τις καταγγελίες περί κατασκοπείας

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη κινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες περί κατασκοπείας, αναθέτοντας την υπόθεση στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας ότι οι πράξεις του προκάλεσαν πόνο στη σύζυγο και στα παιδιά του.