«Έλον, σε παρακαλώ, προσέλαβε τον Τζένσεν». H απάντηση του Έλον Μασκ.

Ο ιδρυτής της SpaceX και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του.

Πριν λίγες ώρες ο αμερικανικός ιστότοπος οικονομικών ειδήσεων ZeroHedge έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Έλον, σε παρακαλώ, προσέλαβε τον Τζένσεν». Ο Μασκ απάντησε: «Θα ήταν τιμή μου».

Η ανάρτηση έγινε μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του Χουάνγκ στην εταιρεία.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ είχε (και δεύτερη) εξωσυζυγική σχέση, με άλλο στέλεχος της Nvidia. Οι εξελίξεις προκάλεσαν πτώση άνω του 8% στη μετοχή της εταιρείας.

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Ο Χουάνγκ και η Nvidia βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενημερώσει ότι είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Με πληροφορίες από CNBC