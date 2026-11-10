Την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, ενώ το FBI εξετάζει το ενδεχόμενο ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Η σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με Κινέζα επιχειρηματία η οποία ερευνάται με την υποψία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου διευκόλυνε την αποστολή μικροτσίπ του τεχνολογικού κολοσσού, αξίας 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προς κινεζικές εταιρείες, αποκαλύπτει η ιστοσελίδα The Information επικαλούμενη δύο πρόσωπα που την γνωρίζουν.

Η Αλις Χουάνγκ, μαζί με τον σύζυγο και την αδελφή της, έχουν ιδρύσει δίκτυο εταιρειών στην Κίνα και την Σιγκαπούρη για την απόκτηση των μικροτσίπ της Nvidia, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στο κέντρο του δικτύου αυτού ήταν η Shanghai Century Litong, εταιρεία με έδρα την Κίνα που ιδρύθηκε το 2023 και εξασφάλισε το καθεστώς ευνοούμενου εταίρου cloud της Nvidia τον Οκτώβριο, πράγμα που της έδινε προτεραιότητα πρόσβασης στα μικροτσίπ της Nvidia, σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Information.

Οταν καθυστερήσεις άρχισαν να σημειώνονται στις παραγγελίες για μικροτσιπ της Nvidia λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές που επέβαλαν οι ΗΠΑ, η Αλις Χουάνγκ χρησιμοποίησε τις σχέσεις της με την Nvidia και τους διανομείς της για να εξασφαλίσει τροφοδοσία σε μικροτσιπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 240.000 H100, H200 και ορισμένα A100 τσιπ μεταφέρθηκαν στην Κίνα.

Το δίκτυο εταιρειών και η διαδρομή των τσιπ

Η Century Litong μίσθωνε υπολογιστική ισχύ και λειτουργούσε κέντρα δεδομένων χρησιμοποιώντας τσιπ της Nvidia, μεταξύ των οποίων και μοντέλα των οποίων η πώληση στην Κίνα απαγορευόταν. Ορισμένα από τα τσιπ κατέληξαν τελικά σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Alibaba και η Tencent, καθώς και σε μικρότερες κινεζικές εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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Η Άλις Χουάνγκ κατείχε επίσης διευθυντική θέση στη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συνδεόταν με τη Century Litong και τέθηκε στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών στο πλαίσιο έρευνας για τη μεταφορά τσιπ της Nvidia από τη Νοτιοανατολική Ασία στην Κίνα

Σύμφωνα με το The Information, η Megaspeed εξασφάλιζε τσιπ της Nvidia είτε μισθώνοντας υπολογιστική ισχύ από κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία προς Κινέζους πελάτες είτε μεταφέροντας φυσικά τον εξοπλισμό στην Κίνα.

Υλικό που είχε αποκτήσει η Speedmatrix, θυγατρική της Megaspeed στη Μαλαισία, η οποία ιδρύθηκε το 2024, κατέληξε αργότερα στη Century Litong.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, αξιοποίησε τη σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ για να ενισχύσει την αξιοπιστία της, φροντίζοντας παράλληλα να κρατά ασαφή τον ρόλο της και να αποφεύγει τη δημιουργία γραπτών αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές της.

Εσωτερική έρευνα στη Nvidia και έλεγχος από το FBI

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, ενώ το FBI εξετάζει το ενδεχόμενο ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί στους εργαζομένους της εταιρείας ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη σχέση.

Με πληροφορίες από Reuters