Οι συναντήσεις του Χουάνγκ με τη γυναίκα σε ασιατικές μεγαλουπόλεις, σε συνδυασμό με τις τεράστιες παραγγελίες μικροτσίπ από την εταιρεία της, είχαν προκαλέσει την έντονη ανησυχία της Ουάσινγκτον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia παραδέχθηκε την Κυριακή ότι είχε προσωπικό δεσμό με επιχειρηματία, η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, εργαζόταν για τις μυστικές υπηρεσίες του Πεκίνου.

Ο δεσμός του Τζένσεν Χουάνγκ με τη γυναίκα - γνωστή ως Άλις Χουάνγκ - προκάλεσε την κινητοποίηση των αμερικανικών αρχών, όταν από παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι μετέδιδε πληροφορίες απευθείας στο Πεκίνο. Η αποκάλυψη εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς, καθώς ο Χουάνγκ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα στενό σύμμαχο του προέδρου Τραμπ.

Σε δήλωσή του προς το προσωπικό της εταιρείας, ο Χουάνγκ εξέφρασε τη μεταμέλειά του: «Υπήρξα άπιστος στη σύζυγό μου», ανέφερε. «Οι πράξεις μου πλήγωσαν την ίδια και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη».

Από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής εταιρικών απορρήτων ή απειλής για την εθνική ασφάλεια», ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «η έρευνα θα εξετάσει ενδελεχώς κάθε διαθέσιμο στοιχείο». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Χουάνγκ στηρίζει απόλυτα τη διαδικασία και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως.

Την έρευνα θα αναλάβει ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο που θα επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη του συμβουλίου, χωρίς τη συμμετοχή του Χουάνγκ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας, Τζον Ρίτζο.

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Ο 63χρονος επικεφαλής της Nvidia θα παραμείνει στο τιμόνι της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ως συνιδρυτής, έχει διαμορφώσει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, ελέγχοντας όλες τις επιχειρησιακές πτυχές κι έχοντας 60 διευθυντικά στελέχη να λογοδοτούν απευθείας σε αυτόν.

«Οι εξελίξεις αυτές δεν πρόκειται να ανακόψουν την πορεία της εταιρείας. Ο Τζένσεν συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος», τόνισε ο Ρίτζο.

Ο Τραμπ στηρίζει δημόσια τον Χουάνγκ

Τον Χουάνγκ υπερασπίστηκε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σύντομες δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής λίγο πριν αναχωρήσει από τη Φλόριντα. Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μάλιστα ότι προτίθεται να τον συμπεριλάβει στην αποστολή του για το επικείμενο ταξίδι στην Κίνα. «Δεν έχω ακούσει να έχει κάνει κάτι μεμπτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Είχε μια σχέση, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλούς».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι δεν είχε συζητήσει το θέμα με τον Χουάνγκ. «Ξέρω πως είναι εξαιρετικός άνθρωπος, αν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι συμβαίνει», σχολίασε. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν μετάνιωσε για το γεγονός ότι δεν ανέλαβε δράση πριν από έναν χρόνο, όταν ενημερώθηκε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες της Άλις Χουάνγκ.

«Πρόκειται για έντιμο άνθρωπο που προφανώς έχει τις δικές του εξηγήσεις, τις οποίες πρέπει να ακούσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Έχει προσφέρει τεράστιο έργο στη χώρα μας». Κληθείς να σχολιάσει αν ο Χουάνγκ πρέπει να παραμείνει στη θέση του, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά.

Το ζήτημα των επαφών του Χουάνγκ με τη συγκεκριμένη γυναίκα ήρθε στο φως τον περασμένο μήνα, μετά από αποκαλύψεις των New York Times ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τη στενή σχέση του με Κινέζα υπήκοο και αγοράστρια ημιαγωγών, η οποία συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.

Ποια είναι η Megaspeed

Η Άλις Χουάνγκ (ή Χουάνγκ Λε), σύμφωνα με το βιογραφικό της, είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος στην κινεζική τηλεόραση προτού αναλάβει διευθυντικό στέλεχος σε εταιρεία κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εν λόγω εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, πραγματοποιώντας προμήθειες μικροτσίπ που ξεπέρασαν τα 4,8 δισ. δολάρια από τον Ιούνιο του 2024.

Η Nvidia διατήρησε την εμπορική της συνεργασία με την εταιρεία της Χουάνγκ, τη Megaspeed, ακόμη κι όταν δημοσιοποιήθηκε ότι το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ερευνά αν η Megaspeed διευκόλυνε την παράνομη διοχέτευση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Αρχικά, τόσο η Nvidia όσο και ο ίδιος ο Χουάνγκ αρνούνταν οτιδήποτε ύποπτο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News, ο επικεφαλής της εταιρείας είχε υποστηρίξει ότι οι επαφές τους ήταν αμιγώς επαγγελματικές και εντός των συνήθων πλαισίων συνεργασίας με τη Megaspeed.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί σπάνιο πλήγμα στην εικόνα του Χουάνγκ, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια γνώριζε μόνο επιτυχίες. Η εταιρεία του εξελίχθηκε σε μία από τις πολυτιμότερες παγκοσμίως, τροφοδοτώντας την τεχνολογική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος απέκτησε ισχυρές πρόσβασες στον Λευκό Οίκο, ενώ η αναγνωρισιμότητά του εκτοξεύθηκε διεθνώς.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της Nvidia, ο Χουάνγκ αξιοποίησε στην εταιρεία και μέλη της οικογένειάς του: ο γιος του, Σπένσερ, ηγείται έργων στον τομέα της ρομποτικής, η κόρη του, Μάντισον, κατέχει ανώτερη διοικητική θέση στο μάρκετινγκ, ενώ ο γαμπρός του εργάζεται στο τμήμα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο ίδιος έχει αποδώσει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στη σύζυγό του, Λόρι, με την οποία είναι μαζί από τα φοιτητικά τους χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και παντρεύτηκαν το 1985.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση την Άλις Χουάνγκ πριν από έναν χρόνο, στο πλαίσιο ερευνών για την πιθανή παράνομη εξαγωγή τεχνολογίας στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια των επισυνδέσεων, εντόπισαν τις συχνές επαφές της με τον επικεφαλής της Nvidia, με τα στοιχεία να δείχνουν ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για ερωτικό δεσμό - εξέλιξη που κατέρριψε τους αρχικούς ισχυρισμούς της εταιρείας.

«Πρόκειται για κλασική μεθοδολογία των κινεζικών αρχών»

Την άνοιξη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέβλεψε τη σύνταξη απόρρητης έκθεσης, σύμφωνα με την οποία η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες με ειδικό στόχο την προσέγγιση του Χουάνγκ.

Μετά τις αποκαλύψεις, η πίεση προς τον Χουάνγκ και το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εντάθηκε. Μέλη του Κογκρέσου ζήτησαν την κατάθεσή του, ενώ η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Ουόρεν τόνισε δημόσια ότι η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου με το στέλεχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Η Megaspeed ιδρύθηκε το 2023 στη Σιγκαπούρη, αμέσως μετά την επιβολή των πρώτων αυστηρών αμερικανικών περιορισμών στην εξαγωγή τεχνολογίας AI προς την Κίνα. Αν και τα στοιχεία για το παρελθόν της Άλις Χουάνγκ στην Κίνα είναι περιορισμένα, εμπορικά αρχεία δείχνουν ότι διατηρούσε διασυνδέσεις με επενδυτικά κεφάλαια στη Σαγκάη και εταιρείες που συνδέονται με τον κινεζικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Οι συναντήσεις του Χουάνγκ με τη γυναίκα σε ασιατικές μεγαλουπόλεις, σε συνδυασμό με τις τεράστιες παραγγελίες μικροτσίπ από την εταιρεία της, είχαν προκαλέσει την έντονη ανησυχία της Ουάσινγκτον.

«Πρόκειται για κλασική μεθοδολογία των κινεζικών αρχών», σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Μάικλ Μακόλ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής, ζητώντας την άμεση αναστολή των εξαγωγών προηγμένων τσιπ μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Πηγή: New York Times