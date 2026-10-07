«Αποδεικνύεται καθημερινά ότι μετά τους κ. Κουλκουδίνα, Τσιάρα, Θεοχάρη κλπ τα στελέχη, υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα», απαντά ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών, θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες, πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη, του προϊσταμένου. Πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα, όμως, πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι».

Η τοποθέτηση αυτή ανήκει στην ευρωβουλευτή της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη, καθώς είναι εισηγήτρια του ΕΛΚ στη νομοθετική έκθεση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την Ψυχική Υγεία στον χώρο εργασίας.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη, λοιπόν, και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους», συνέχισε η "γαλάζια" ευρωβουλευτής!

Η Ελεονώρα Μελέτη αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσσίδα των στελεχών της ΝΔ, δίπλα στον Χάρη Θεοχάρη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Κουλκουδίνα που τον αναβαθμίστηκε μάλιστα καθώς η ΝΔ τον τοποθέτησε γραμματέα στη Βουλή.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

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Στην Ελεονώρα Μελέτη απάντησε ο Διονύσης Τεμπονέρας, Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους…»

«..Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι…»

Με αυτές τις φράσεις η ευρωβουλευτής της ΝΔ, κα Μελέτη επιχείρησε να αναφερθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν όχι οι εργαζόμενοι αλλά οι ...εργοδότες!

Η κα Μελέτη αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη, βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ «ράκος» από την τρομοκρατία που του ασκεί καθημερινά ο υπάλληλος της εταιρείας.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας τα στοιχεία κάνουν λόγο για αύξηση 43% στις καταγγελίες για εργασιακό bullying και εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, με το 79% των περιπτώσεων να κάνει λόγο για συνθήκες ψυχολογικής και λεκτικής βίας.

Αποδεικνύεται καθημερινά ότι μετά τους κ. Κουλκουδίνα, Τσιάρα, Θεοχάρη κλπ τα στελέχη, υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Όσο πιο τοξική και άδικη γίνεται η πολιτική τους τόσο περισσότερο βγάζουν τη γλώσσα και κουνούν το δάχτυλο στους πολίτες

Όμως η αλαζονεία και η προκλητικότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία δεν θα μείνει αναπάντητη. Προφανώς η ΝΔ δεν ενδιαφέρεται ούτε για την εντατικοποίηση της εργασίας, ούτε για την κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, ούτε για την παραβατικότητα στους χώρους δουλειάς. Για την ΝΔ η αυθαιρεσία είναι μάλλον κανονικότητα.

Οι πολίτες έχουν μπροστά τους ένα δίλλημα:

Ή με την ανασφάλεια και το 13ωρο του εκφοβισμού και της αδικίας ή με την ΕΛ.Α.Σ. και με μια πολιτική που θα αγωνίζεται για μια ζωή με αξιοπρέπεια.