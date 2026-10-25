Πώς απέκτησε τη φυσική κατάσταση που απαιτεί ο Spider-Man.

Ο Τομ Χόλαντ έχει συνδέσει το όνομά του με τον Spider-Man, έναν υπερήρωα που απαιτεί ταχύτητα, ευλυγισία και αντοχή.

Για να ανταποκριθεί στις σωματικές απαιτήσεις του ρόλου, ο Βρετανός ηθοποιός ακολουθεί απαιτητικές προπονήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ασκήσεις με το βάρος του σώματος και στη φυσική κατάσταση.

Η προπονητική προσέγγιση που συνδυάζει τρέξιμο με ασκήσεις τύπου «Cindy» αποτελεί έναν τρόπο να δουλέψει κανείς ταυτόχρονα την καρδιοαναπνευστική αντοχή και τη μυϊκή δύναμη, χωρίς να χρειάζεται μεγάλος αριθμός οργάνων γυμναστικής.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία βασίζεται στην εναλλαγή αερόβιας άσκησης και κινήσεων ενδυνάμωσης, με στόχο τη διατήρηση υψηλής έντασης σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης.

Τι είναι η προπόνηση «Cindy»

Η «Cindy» είναι μία από τις γνωστότερες προπονήσεις του CrossFit και περιλαμβάνει τρεις βασικές ασκήσεις: έλξεις σε μονόζυγο, κάμψεις και καθίσματα.

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Στην κλασική εκδοχή της, ο ασκούμενος καλείται να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους γύρους μέσα σε 20 λεπτά, εκτελώντας κάθε φορά πέντε έλξεις, δέκα κάμψεις και δεκαπέντε καθίσματα.

Η προσθήκη τρεξίματος δημιουργεί μια διαφορετική προπονητική πρόκληση, καθώς αυξάνει τις απαιτήσεις για το καρδιοαναπνευστικό σύστημα και περιορίζει τον χρόνο ανάκαμψης μεταξύ των ασκήσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόγραμμα που ενεργοποιεί πολλές μυϊκές ομάδες, ενώ παράλληλα δοκιμάζει την αντοχή.

Πώς προπονείται ο Τομ Χόλαντ

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απαιτητική προετοιμασία του ενόψει των ταινιών Spider-Man.

Σε συνέντευξή του στο Men's Health είχε αποκαλύψει ότι συνεργάστηκε με τον γνωστό προπονητή Duffy Gaver, ακολουθώντας προγράμματα υψηλής έντασης.

Μία από τις χαρακτηριστικές προπονήσεις του περιλάμβανε έλξεις, βυθίσεις τρικεφάλων, κάμψεις, κοιλιακούς και καθίσματα, με τον αριθμό των επαναλήψεων να αυξάνεται σταδιακά και στη συνέχεια να μειώνεται.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά τον βοήθησε να αποκτήσει τη φυσική κατάσταση που χρειαζόταν για τις σκηνές δράσης.

Ποιοι μπορούν να δοκιμάσουν τη συγκεκριμένη προπόνηση

Οι προπονήσεις που συνδυάζουν τρέξιμο και ασκήσεις με το βάρος του σώματος μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Ωστόσο, η υψηλή ένταση δεν είναι κατάλληλη για όλους. Οι αρχάριοι μπορούν να μειώσουν τις επαναλήψεις, να αντικαταστήσουν τις έλξεις με ευκολότερες παραλλαγές και να αυξήσουν τα διαλείμματα.

Πηγή menshealth.com