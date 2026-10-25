Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στην Αττική εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Ζημιές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που πέρασε από την πλατεία του Λαυρίου το βράδυ της Κυριακής (25/10), εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου Ανατολικής Αττικής, μία γυναίκα τραυματίστηκε από αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Το έντονο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς η ισχύς των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν μεγάλα κλαδιά δέντρων, να ανατραπούν ομπρέλες καταστημάτων και να αποκολληθούν κεραμίδια από στέγες.

Χαρακτηριστική της έντασης του φαινομένου είναι και η εικόνα στύλου φωτισμού που βρέθηκε στην πορεία του ανεμοστρόβιλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στην Αττική εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

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