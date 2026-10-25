Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Αττική το απόγευμα της Κυριακής (25/10), με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να επηρεάζουν περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως τα δυτικά τμήματα του νομού.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:10 της Κυριακής καταγράφονταν ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, στον Ασπρόπυργο ο ρυθμός βροχόπτωσης έφτανε τα 64,4 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ στην Ελευσίνα καταγράφονταν 64 χιλιοστά ανά ώρα, με τις δύο περιοχές να εμφανίζουν ισχυρή βροχή.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ένταση των φαινομένων στην περιοχή Μάνδρα - Παλαιοκούνδουρα, όπου στις 19:00 ο σταθμός κατέγραφε ρυθμό βροχόπτωσης 225,8 χιλιοστών ανά ώρα, με το meteo.gr να χαρακτηρίζει τη βροχή καταρρακτώδη.

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Βροχόπτωση καταγραφόταν επίσης στα Βίλια, με 11 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ στην Αίγινα ο ρυθμός έφτανε τα 30,6 χιλιοστά ανά ώρα.

Οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν την ωριαία ένταση της βροχόπτωσης κατά τη στιγμή της μέτρησης και όχι το συνολικό ύψος βροχής που έχει πέσει στις περιοχές.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά.

Στην Αττική, τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Δευτέρας και να επανεμφανιστούν τις βραδινές ώρες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη (27/10), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, έντονα φαινόμενα προβλέπονται στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα διατηρήσουν άστατο τον καιρό τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τη Δευτέρα και την Τρίτη τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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