Σύμφωνα με τη γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD), ριπές ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα αναμένονται σήμερα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας.

Η καταιγίδα Austen προκάλεσε σήμερα βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης στη γερμανική πόλη Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου (νοτιοδυτικά) και σε πολλές γειτονικές κοινότητες, βυθίζοντας στο σκοτάδι 10.000 νοικοκυριά και διαταράσσοντας τη λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

«Μια σφοδρή καταιγίδα σήμερα το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στο ανατολικό τμήμα του Φράιμπουργκ και τους γειτονικούς δήμους», πλήττοντας περίπου 10.000 νοικοκυριά, δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, Badenova, σε ένα δελτίο Τύπου.

Δέντρα ξεριζώθηκαν εξαιτίας των ριπών ανέμων και «προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου σε διάφορες περιοχές». Επιπλέον, μια μεταλλική στέγη που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα κατέληξε σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εν μέρει δεν λειτουργεί, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της πόλης του Φράιμπουργκ. Η βλάβη αποκαταστάθηκε γύρω στις 11.00 τοπική ώρα (12 ώρα Ελλάδας) χάρη στη σταδιακή μετάβαση σε εναλλακτικές οδούς παροχής ρεύματος μέσω μιας άλλης ηλεκτρικής εγκατάστασης που δεν είχε πληγεί.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης έκανε γνωστό στον λογαριασμό του στο Instagram πως περιόρισε προσωρινά τις υπηρεσίες του στα επείγοντα στην εξυπηρέτηση μονάχα ασθενών των οποίων η ζωή κινδυνεύει προτού ανακοινώσει, λίγο μετά τις 11.00, πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε και ότι επανέρχεται σταδιακά η ομαλή λειτουργία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χθες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιών σε μια λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD), ριπές ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα αναμένονται σήμερα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, την ώρα που άνεμοι ταχύτητας έως 85 χλμ/ώρα προβλέπονται σε άλλες περιοχές.

Η καταιγίδα Austen είχε προηγουμένως σαρώσει τη Γαλλία, όπου περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή, καθώς και την Αγγλία, προτού συνεχίσει την πορεία της προς το Βέλγιο και τη Γερμανία.