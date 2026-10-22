Στο μικροσκόπιο οι επαφές υπόπτου με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για κατασκοπεία και επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη Γερμανία.

Στη σύλληψη ενός Ουκρανού προχώρησαν οι γερμανικές αρχές στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου την Πέμπτη (22/10), ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Η παραπάνω σύλληψη εντάσσεται στις αυξημένες προσπάθειες της Γερμανίας για την αντιμετώπιση εκείνων που ο καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε ως «υβριδικές επιθέσεις» και σύμφωνα με τον ίδιο συνιστούν τις μεγαλύτερες απειλές για τη χώρα.

Ο ύποπτος, τον οποίο η γερμανική Εισαγγελία ονομάζει ως Βαντίμ Υ., φέρεται να βρισκόταν σε επαφή με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Ο Ουκρανός κατηγορείται ότι συγκέντρωνε πληροφορίες στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως η παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στην προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

«Δεν εκπλήσσεται» από τη σύλληψη ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι η σύλληψη δεν τον εξέπληξε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι αναμένονται περισσότερες παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι η Ρωσία εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, τις κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές ενέργειες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

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Την Τετάρτη, ο Μερτς είχε δηλώσει ότι οι ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι υβριδικές επιχειρήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Γερμανίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί μια ευρύτερη αμφισβήτηση της πολιτικής τάξης που διαμορφώθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί την Παρασκευή ενώπιον ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας. Εκεί θα του κοινοποιηθεί επισήμως το ένταλμα σύλληψης και θα αποφασιστεί αν θα παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας.