Η Γερμανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για το ενδεχόμενο νέων ενεργειών το επόμενο διάστημα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας χαρακτηρίζουν πλέον ως «σημαντική» την απειλή ρωσικών ενεργειών δολιοφθοράς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων για πρώτη φορά, ανεβάζοντας τον κίνδυνο στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο της εσωτερικής κλίμακας αξιολόγησης.

Η αναθεώρηση της αξιολόγησης έρχεται μετά τον εντοπισμό, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενός drone που είχε συντριβεί κοντά στην αεροπορική βάση του Βούνστορφ, στην Κάτω Σαξονία. Όπως αναφέρει το Reuters, το μη επανδρωμένο μετέφερε μεταλλικό δοχείο με εκρηκτικά, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή στοχοποίηση στρατιωτικών υποδομών.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που επικαλούνται το γερμανικό δίκτυο WDR και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η Ρωσία φέρεται να ξεπέρασε ένα όριο που οι γερμανικές αρχές θεωρούσαν έως τώρα πιθανό να παραβιαστεί, με ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Το έγγραφο συνδέει την εκτίμηση αυτή με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που φέρονται να έχουν εξοπλιστεί με εκρηκτικά.

Το drone που εντοπίστηκε κοντά στη βάση του Βούνστορφ παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε σε αποτυχημένη επίθεση στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο. Ωστόσο οι δύο υποθέσεις διαφέρουν ως προς τον πιθανό στόχο: στην περίπτωση της Λειψίας, οι αρχές ανέφεραν ότι στο στόχαστρο βρίσκονταν ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonof, ενώ για το περιστατικό στο Βούνστορφ οι ερευνητές εκτιμούν ότι στόχος ενδέχεται να ήταν στρατιωτικά αεροσκάφη της Bundeswehr.

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Η Γερμανία έχει αποδώσει στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση στη Λειψία. Η Μόσχα, από την πλευρά της, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες περί σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

Στο μικροσκόπιο ύποπτες πτήσεις drones και παρακολουθήσεις υποδομών

Η υπόθεση του Βούνστορφ δεν αποτελεί το μοναδικό περιστατικό που προκαλεί ανησυχία στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι αρχές εξετάζουν ένα ευρύτερο μοτίβο ύποπτων ενεργειών αναγνώρισης σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πτήσεις drones πάνω από την εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος Arrow 3 στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς και ο εντοπισμός καμουφλαρισμένης κάμερας που φέρεται να κατέγραφε στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικό σταθμό στο Μίντεν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται τα γερμανικά μέσα, ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί βραχυπρόθεσμα, με νέες ενέργειες να θεωρούνται πιθανές το προσεχές διάστημα.

Αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Μετά την αναβάθμιση της εκτίμησης κινδύνου, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας προσαρμόζει τα προληπτικά μέτρα προστασίας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν ενίσχυση των περιπολιών από το προσωπικό ασφαλείας, εγκατάσταση πρόσθετων τεχνικών συστημάτων επιτήρησης, χρήση υπέρυθρων καμερών, ενίσχυση της επιτήρησης περιμετρικών περιφράξεων και των σημείων πρόσβασης.

Στόχος είναι να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές απειλές και να περιορίζονται οι δυνατότητες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή επιθέσεων σε στρατιωτικές υποδομές.

Προειδοποιήσεις για έναν «σκιώδη πόλεμο» στην Ευρώπη

Η νέα αξιολόγηση της Bundeswehr έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία για τις υβριδικές απειλές. Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόρμπιντ, είχε δηλώσει ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «σκιώδη πόλεμο», ζητώντας παράλληλα διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Την Τετάρτη, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε επίσης στον κίνδυνο που, όπως είπε, συνιστούν για τη Γερμανία η ρωσική παραπληροφόρηση και οι υβριδικές επιθέσεις.

«Η άποψή μου είναι ότι οι πολίτες μας εξακολουθούν να υποτιμούν αυτή τη μεγάλη απειλή για την κοινωνία μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη επίθεση κατά της πολιτικής τάξης που διαμορφώθηκε στη Γερμανία μετά το 1990.

Η ασφάλεια των στρατηγικών υποδομών στο επίκεντρο

Η αναβάθμιση του επιπέδου απειλής από τη Bundeswehr αποτυπώνει την αυξημένη επαγρύπνηση των γερμανικών αρχών απέναντι σε περιστατικά που ενδέχεται να συνδέονται με δολιοφθορά, κατασκοπεία ή υβριδικές επιχειρήσεις.

Οι έρευνες για τα drones και τις ύποπτες ενέργειες παρακολούθησης βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς αφορούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συστήματα αεράμυνας και κρίσιμες υποδομές μεταφορών. Παράλληλα, οι αναφορές περί ρωσικής εμπλοκής παραμένουν αντικείμενο αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν τα νέα μέτρα ασφαλείας θα συνοδευτούν από πρόσθετες αλλαγές στην αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών από τη Γερμανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.