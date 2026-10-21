Οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τέτοιο βαθμό που ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, και πιο πρόσφατα «να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εξ ονόματος της Ουκρανίας».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη την Τετάρτη, προκειμένου να συζητήσουν προτάσεις για τον τερματισμό της πολυετούς σύγκρουσης της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, την οποία αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

Το Κίεβο είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις ΗΠΑ για παρακράτηση κρίσιμων πληροφοριών - έναν ισχυρισμό που η Ουάσινγκτον απέρριψε ως «σκανδαλώδη». Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ σχετικά με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις «λειτουργεί ξανά».

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του δήλωσαν ότι εναπόκειται πλέον στη Ρωσία να απαντήσει στις προτάσεις που συμφωνήθηκαν στο Όσλο, όταν ο Γουίτκοφ συναντηθεί με τον Πούτιν την Τετάρτη.

Ο φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος επίσης συμμετείχε στις συνομιλίες, δήλωσε ότι σημειώθηκε «πραγματική πρόοδος» στις προτάσεις για την επίτευξη ειρήνης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες και προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί υπομονή.

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Ο Γουίτκοφ δεν ήταν παρών στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες της Τρίτης στη νορβηγική πρωτεύουσα. Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχε στη συνάντηση μέσω βιντεοκλήσης.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε αργότερα τις συνομιλίες «πολύ παραγωγικές και εποικοδομητικές», αναφέροντας ότι υπήρξε «ισχυρή ευθυγράμμιση σε υπηρεσιακό επίπεδο» μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης όσον αφορά τα «επόμενα βήματα». Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο Πούτιν στη Ρωσία αύριο για να συζητήσουν τις προτάσεις και ότι ο Κούσνερ θα συμμετάσχει εκ νέου διαδικτυακά.

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα ότι το Κρεμλίνο θα ακούσει όσα έχει να προσφέρει ο Γουίτκοφ, αποκλείοντας παράλληλα «οποιεσδήποτε πολιτικές υποχωρήσεις».

Οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τέτοιο βαθμό που ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, και πιο πρόσφατα «να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εξ ονόματος της Ουκρανίας».

Μιλώντας μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι στο Όσλο, ο Τραμπ δήλωσε ξανά σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πως θα ήθελε να δει το Κίεβο να «κάνει μια συμφωνία». «Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά, ασκώντας για ακόμη μία φορά πίεση προς τον Ζελένσκι.

Ανάμεικτα τα μηνύματα των ΗΠΑ: Σε εκκρεμότητα οι Patriot, ερωτηματικά για το Starlink

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη - τέσσερις στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, άλλοι τέσσερις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και δύο στην κεντρική πόλη Ντνίπρο. Μια άλλη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη στοίχισε τη ζωή σε δύο ακόμη ανθρώπους κοντά στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες της Τρίτης, ο Ζελένσκι δήλωσε «ευγνώμων που οι υπηρεσίες πληροφοριών λειτουργούν τώρα».

«Όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον λαό μας, τα παιδιά μας, επειδή μπορούμε να ακούσουμε πότε έρχεται ένας βαλλιστικός [πύραυλος] — γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στην αμερικανική πλευρά, τώρα λειτουργεί», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ανέφερε επίσης ότι ελπίζει σε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα Starlink της SpaceX, αφού ο στρατός της Ουκρανίας είχε αναφέρει τις τελευταίες ημέρες περιορισμούς στην ταχύτητα στην αμερικανική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το Κίεβο για τη διεξαγωγή επιθέσεων με drones κατά της Ρωσίας.

Πριν από τις συνομιλίες στο Όσλο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» με τον Ρούμπιο σχετικά με την ανάγκη για αμερικανικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αναχαιτιστές πυραύλων και το Starlink.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα, μια διακομματική ομάδα αμερικανών γερουσιαστών ζήτησε κατεπείγουσα έρευνα για τους περιορισμούς ταχύτητας στο δίκτυο Starlink στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη για διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου. «Φυσικά, δεν χάνουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά χάνουμε ανθρώπους επειδή η Ρωσία επιτίθεται», δήλωσε.

Ο ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι στο Όσλο συζητήθηκαν «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, καθώς και προτάσεις για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα.

Ο νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος επίσης συμμετείχε στις συνομιλίες, τόνισε ότι η Ευρώπη «πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι» σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες νωρίτερα την Τρίτη ανέφεραν ότι η μεταφορά περισσότερων αμερικανικής κατασκευής πυραύλων αναχαίτισης Patriot - του μόνου αποτελεσματικού όπλου για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων - δεν είχε ακόμη εγκριθεί.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία, παραδέχτηκε στους δημοσιογράφους ότι μπορεί να αληθεύει ότι οι αναχαιτιστές Patriot δεν έχουν φτάσει ακόμη στην Ουκρανία - αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αρνηθεί κάτι σκοπίμως στο Κίεβο.

Εν τω μεταξύ, ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις πρόσφατες δηλώσεις των ΗΠΑ προς τη Ρωσία.

Την Δευτέρα, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «ανάμεικτα μηνύματα» σχετικά με τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να πείσει την αμερικανική κυβέρνηση «συνολικά ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιλύσουμε από κοινού».

«Είναι πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια για τους προϋπολογισμούς μας, είναι πραγματικά κάτι μεγάλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κάνουμε και προσπαθούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος», δήλωσε ο γερμανός ηγέτης στο Bloomberg TV.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του τη Δευτέρα αν βλέπει την Ουκρανία ως σύμμαχο των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Κίεβο είναι «ασφαλώς εταίρος με ορισμένους τρόπους, αν κι έχουμε κάποια συγκρουόμενα συμφέροντα κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα... πιστεύω ότι θα έπρεπε να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τη ρωσική ενέργεια».

«Δεν έχουμε επίσημη συμμαχία από όσο γνωρίζω με την Ουκρανία. Δεν είναι στο ΝΑΤΟ, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι στο ΝΑΤΟ... πρόκειται να συνεργαστούμε σε ορισμένα πράγματα, αλλά θα είμαστε και αντίθετοι σε άλλα», δήλωσε.