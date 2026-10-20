Μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Γουίτκοφ πάει στη Ρωσία την Τετάρτη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ξανά συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Όσλο, που έγιναν σε μια περίοδο νέα κρίσης των σχέσεων των δύο πρώτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ στις συνομιλίες συμμετείχε εξ αποστάσεως ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Πριν από τις συνομιλίες του με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στόρε και τον Φινλανδό πρόεδρο, Αλεξάντερ Στουμπ. Αύριο, Τετάρτη, ο Γουίτκοφ θα βρεθεί στη Ρωσία.

Η όποια ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτήσει τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν, καθώς κάποια εκκρεμή ζητήματα είναι τέτοιας βαρύτητας, που μόνο ηγέτες μπορούν να τα επιλύσουν, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες. «Ας δούμε τι έχει να πει ο Πούτιν», συμπλήρωσε. «Δεν ξέρω τι θα αφορά η τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας. Εξαρτάται από τους ίδιους. Αλλά, εάν αφορά την Ουκρανία, το μέλλον μας, μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις σημερινές συνομιλίες. Μετά τη σημερινή επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ελπίζει να ξαναμιλήσει με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών τις επόμενες 48 ώρες. «Δεν χάνουμε τον πόλεμο, αλλά χάνουμε ανθρώπους και χρόνο. Για αυτό πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το ταχύτερο δυνατόν», υπογράμμισε. «Η Ουκρανία θέλει την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο και η απόφαση να συνεχίσουν οι σκοτωμοί είναι επιλογή της Ρωσίας και μόνο», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

«Εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση. Πιστεύω ότι έχουμε μερικές σαφείς ιδέες για το πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη. Είμαστε ενωμένοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας σε αυτή την προσπάθεια και θέλουμε οι Αμερικανοί να μεταφέρουν αυτές τις ιδέες στους Ρώσους», πρόσθεσε.

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Ο Γουίτκοφ θα μεταφέρει τις νέες προτάσεις στη Ρωσία

Ο Στιβ Γουίτκοφ αύριο, Τετάρτη, θα μεταφέρει στη Ρωσία τις νέες προτάσεις που συζήτησε με την Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε. Οι σημερινές συνομιλίες επέτρεψαν στις δύο πλευρές «να ξεκαθαρίσουν ορισμένα ζητήματα και να συμφωνήσουν ότι αυτό που προέχει τώρα είναι να κοιτάξουν μπροστά», συμπλήρωσε.

«Συζητήσαμε θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια της Ουκρανίας, το σχέδιο ευημερίας μετά τον πόλεμο, ζητήματα που σχετίζονται με τα εδάφη, με τις κυρώσεις και ερωτήματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ασφάλεια στον απόηχο αυτού του πολέμου», ανέφερε ο Νορβηγός πρωθυπουργός. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βασικά ζητήματα, όπως η αεράμυνα, οι ενεργειακές υποδομές και εκεχειρίες για παράδειγμα στην ενέργεια και τη διατροφική ασφάλεια, είπε από την πλευρά του ο Στουμπ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε ότι «έχει γίνει μεγάλη πρόοδος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την τελευταία εβδομάδα. Πιστεύω ότι η διαδικασία έχει επανέλθει στη σωστή τροχιά και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτό με τους Ευρωπαίους φίλους μας». Ωστόσο, επεσήμανε ότι το «κλειδί» είναι «το είδος των μηνυμάτων που θα μπορέσει να πάρει ο Στιβ Γουίτκοφ» αύριο στη Ρωσία.



Με πληροφορίες από Guardian