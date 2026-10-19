Διατεθειμένος ο Τραμπ για τριμερή με Πούτιν και Σι, για τα πυρηνικά όπλα, αλλά και την Ουκρανία, χωρίς τον Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε ξανά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι δεν θέλει το τέλος του πολέμου και πρόσθεσε ότι είναι καιρός να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για το Κίεβο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα τον Νοέμβριο, με βασικό θέμα τη μείωση των πυρηνικών όπλων, αλλά και την Ουκρανία στο τραπέζι, χωρίς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για συγκέντρωση στο Κάνσας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και οι περισσότερες αφορούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αρχικά, είπε ότι διαπραγματεύεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για πολλά ζητήματα. «Διαπραγματεύομαι μια συμφωνία για την Ουκρανία, για το Ιράν- γιατί φέρονται πολύ καλά εκεί- για ομήρους και για το diesel», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν σκοπεύω να διαλύσω τις διαπραγματεύσεις, αλλά έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αμέσως εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά», σημείωσε. Όσο για τους Ρεπουμπλικάνους που αντιδρούν στη συμφωνία του με τον Πούτιν για το diesel, τους απάντησε ότι εκείνος είναι που φέρνει τους υποψήφιους του κόμματος «σε θέση νίκης» με τις «τεράστιες συγκεντρώσεις» που κάνει.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2112265605088706895}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νέο ξέσπασμα Τραμπ για Ζελένσκι

Δημοσιογράφος ζήτησε από τον Τραμπ να σχολιάσει τη δήλωση του Ζελένσκι πως ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει τη Ρωσία, με την άρση των κυρώσεων για το diesel.

«Υποστηρίζω να σταματήσει ο πόλεμος. Ειλικρινά, ο Ζελένσκι δεν βοηθά πολύ τα πράγματα. Πιστεύω ότι δεν θέλει να σταματήσει (ο πόλεμος). Χάνουν περίπου 25.000-35.000 στρατιώτες τον μήνα κατά μέσο όρο (…) Η Ουκρανία χάνει όλους τους άνδρες της. Το μόνο που θέλω είναι να σταματήσει αυτός ο ηλίθιος πόλεμος», απάντησε.

Όμως, το ξέσπασμα ήρθε όταν ρεπόρτερ του ανέφερε πως ο Ζελένσκι λέει ότι είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. «Ο Ζελένσι το είπε; Δεν ξέρει τι λέει. Θα έπρεπε να είχε διευθετήσει τον πόλεμο πριν από πολύ καιρό. Εάν με άκουγε θα είχε μια πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα ζούσαν από την πλευρά του. Είναι καιρός κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Ουκρανίας. Εάν με άκουγε- θυμάστε στο Οβάλ γραφείο- θα το είχε διευθετήσει πριν καιρό», απάντησε οργισμένος, θυμίζοντας την εκρηκτική συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, όταν ο Τραμπ είχε επιτεθεί στον Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2112268037349138564}

Σε άλλο σημείο, όταν τον ρώτησαν εάν η Ουάσινγκτον συνεχίζει να δίνει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες στο Κίεβο, απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε σε έντονο ύφος: «Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να το θυμάστε» και πρόσθεσε: «Οπότε μην μου λέτε εμένα για την Ουκρανία».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2112268669312983214}

Συνάντηση με Σι- Πούτιν για τα πυρηνικά, αλλά και για την Ουκρανία, χωρίς τον Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει συμφωνήσει σε τριμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, τον Νοέμβριο, αλλά πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος για κάτι τέτοιο.

«Θα το έκανα, όχι τόσο για την Ουκρανία, γιατί η Ρωσία είναι εντάξει με την Ουκρανία, δεν έχει κάνει πολλά. Θα το έκανα για να μιλήσουμε για τα πυρηνικά όπλα, για την αποπυρηνικοποίηση. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να κάνω μια τέτοια συνάντηση. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για τον κόσμο», απάντησε και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολλά περισσότερα για να βοηθήσουν το Ιράν, αλλά «έκαναν ελάχιστα και το βλέπω ως πολύ θετικό».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2112266052247962008}

Ερωτηθείς εάν θα συναντούσε τον Σι και τον Πούτιν, προκειμένου να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς τον Ζελένσκι, απάντησε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω τον πόλεμο, ανεξάρτητα από το αν είναι κάποιος εκεί».

Τραμπ: Είπα στον Μακρόν να κλείσει τα σύνορα, κατέστρεψαν τη χώρα τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία είναι το μεταναστευτικό και όχι ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση.

«Είναι πολύ θλιβερή κατάσταση. Έχει σχέση με τη μετανάστευση, όχι με τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο», υποστήριξε. Τόνισε επανειλημμένα ότι την πρώτη φορά που συνάντησε τον Εμανουέλ Μακρόν, στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, του είπε να κλείσει τα σύνορα. «Του είπα “κάνεις μεγάλο λάθος, τους αφήνεις όλους να έρχονται στη χώρα σου”. Το Παρίσι θα είναι σύντομα πόλη μουσουλμάνων», είπε ο Τραμπ.

«Έπρεπε να είχε κλείσει τα σύνορά του πριν καιρό. Του είπα “κλείσε τα σύνορα, δεν θα έχεις τίποτα άλλο παρά μπελάδες”. Και έχουν πολλούς μπελάδες. Του είπα “θα καταστρέψεις τη χώρα σου” και κατέστρεψαν τη χώρα τους. Θα είναι δύσκολο να επανέλθει η Γαλλία, ελπίζω ότι θα επανέλθει», επέμεινε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2112271003954946091}