Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη του στο Bloomberg κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο προκειμένου να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία, κλιμακώνοντας τη διαμάχη που διαρκεί εδώ και μία εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι παρουσίασε επίσης μία νέα πρόταση, προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών του ντίζελ. Σε αντάλλαγμα, ζήτησε την παράδοση περισσότερων πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες ημέρες ενόψει των εκλογών», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η τελευταία μου πρόταση ήταν η εξής: Εμείς δεν χτυπάμε το ρωσικό ντίζελ και εσείς μας δίνετε πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ώστε να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Όμως εκείνοι θέλουν απλώς να σταματήσουμε να επιτιθέμεθα στις εγκαταστάσεις ντίζελ. Και αν τις χτυπήσουμε, θα μας διακόψουν κάτι από όσα μας παρέχουν».

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας έχουν φτάσει σε νέο χαμηλό σημείο, ο Ζελένσκι περιέγραψε μία σειρά ενεργειών της Ουάσινγκτον απέναντι στο Κίεβο, τις οποίες χαρακτήρισε μη φιλικές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, η σκόπιμη επιβράδυνση των ταχυτήτων του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τα ουκρανικά στρατεύματα που πολεμούν τη Ρωσία, καθώς και οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ήδη περιορισμένων αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε εφιάλτη για τις ουκρανικές πόλεις.

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις με στόχο να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι, καθισμένος στο γραφείο του στο Κίεβο. «Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουν οι εταίροι μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν πως ο πόλεμος με τη Ρωσία θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα εις βάρος της Ουκρανίας. Όμως έτσι φαίνεται».