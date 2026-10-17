Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η άρση εφαρμογής των υφιστάμενων κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Μόσχας θα συνεχιστεί, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουάσινγκτον που επιτρέπει στις ΗΠΑ να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού ντίζελ.

«Δυστυχώς, η άρση των κυρώσεων θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι η συμφωνία για το ντίζελ είναι μόνο το πρώτο βήμα», δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την εφαρμογή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που προβλέπονται με βάση νόμο ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κογκρέσο, σε εκτελεστικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο χθες βράδυ.

Το διάταγμα αναφέρεται σε νόμο που επικυρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο νόμος φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ —ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο—, ενός εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρού επικριτή της Ρωσίας.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και δεν τελειώνει με την αναστολή εφαρμογής αυτού του μέτρου που αφορά τον νόμο Λίντσεϊ (Γκράχαμ)», είπε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως η απόφαση Τραμπ για αναστολή εφαρμογής κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας πως η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα ίσως αναπτύξει συστήματα βαλλιστικών πυραύλων στη Λευκορωσία, ενώ ζήτησε παράλληλα νέα υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα από τους συμμάχους του Κιέβου.

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Σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, η Ρωσία επιθυμεί να εγκαταστήσει συστήματα βαλλιστικών πυραύλων στη Λευκορωσία, γεγονός που αυξάνει την απειλή για τις δυτικές επαρχίες της Ουκρανίας.

Η δυτική Ουκρανία βρίσκεται μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου και έχει λειτουργήσει ως ένα σχετικά ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια του πολέμου, με πολλούς ανθρώπους και επιχειρήσεις να έχουν μεταφερθεί εκεί.

Ο Ζελένσκι είπε πως επίσης πως το Κίεβο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συστήματα του αναχαίτισης της εναντίον ρωσικών επιθέσεων με drones λόγω των περιορισμών στην λειτουργία του δικτύου Starlink. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο συζητά το ζήτημα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι ουκρανικές αρχές ενημερώθηκαν πως οι περιορισμοί οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως η Ουκρανία δοκίμασε το Starlink σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα, καθώς το σύστημα λειτουργούσε με υψηλότερες ταχύτητες.

Στη συνέχεια είπε πως Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενδέχεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως τόνισε, Ουκρανοί διαπραγματευτές συνομίλησαν χθες με την αμερικανική ομάδα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της οδό για συνομιλίες με τη Ρωσία.

Επιπρόσθετα τόνισε πως μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 στις ΗΠΑ ή σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής.

«Η συνάντηση θα μπορούσε να λάβει χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ούτε από τη Ρωσία ούτε από τις ΗΠΑ. Θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα», ανέφερε ο Ζελένσκι. Η σύνοδος κορυφής της G20 είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο.