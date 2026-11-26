Ο Τραμπ επάνέλαβε το αίτημα για την επίτευξη μιας συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «και μάλιστα γρήγορα».

Το αίτημά του προς τον πρόεδρο Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Κίνα, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανέφερε πως ζήτησε από τον Ρώσο Πρόεδρο να υποχωρήσει από κάθε στρατιωτική επίθεση σε έδαφος ευρωπαϊκής επικράτειας.

«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου στην Κίνα με τον πρόεδρο της Ρωσία Βλαντιμίρ Πούτιν, αφιέρωσα πολύ χρόνο μιλώντας για το γεγονός πως θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να υποχωρήσει από κάθε στρατιωτική επίθεση εναντίον εδαφών σε όλη την Ευρώπη, με την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας - και μάλιστα γρήγορα. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό αποτελεί μια ισχυρή πιθανότητα - χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα, ένα ολοκληρωτικό λουτρό αίματος, και θα είναι ένας μεγάλος φόρος τιμής σε όλους! Ήταν μια τιμητική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χθες το βράδυ στο Μαρ- α -Λάγκο, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα και κατά την οποία τον ενημέρωσα για τις συνομιλίες μου με τον Πρόεδρο Πούτιν».

Η συνάντηση Τραμπ - Ρούτε

Ο Τραμπ κοινοποίησε και την κοινή δήλωση μετά την συνάντηση που είχε με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο Μαρ-α- Λάγκ.

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Ο ίδιος στη μακροσκελή του ανάρτηση χαρακτηρίζει τη συνάντηση ιδιαίτερα ουσιαστική και αναφέρει ότι συζήτησαν τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και το Ιράν.



«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε είχαν μια εξαιρετική συνάντηση το βράδυ της Τετάρτης, σε αυτό που συχνά αποκαλείται «Νότιος Λευκός Οίκος» -το Μαρ-α-Λάγκο (Mar-a-Lago). Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική, με κύρια θέματα συζήτησης τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και τη σύγκρουση στο Ιράν. Επιπλέον, συζητήθηκαν όλα τα επιτεύγματα-ρεκόρ που έχουν σημειώσει από κοινού οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια των Συνόδων Κορυφής στη Χάγη και την Άγκυρα» αναφέρει η κοινή δήλωση.

Συνεχίζει λέγοντας πως «συζητήσαμε επίσης εκτενώς πόσο σημαντικό είναι να αποφύγουν η Ρωσία και η Ουκρανία οποιαδήποτε ενέργεια - είτε σκόπιμη είτε ακούσια - που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση του πολέμου, καθώς και τη σημασία της επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση, το συντομότερο δυνατό!Τέλος, εξετάσαμε τις αμυντικές δαπάνες και τις επενδύσεις στη βιομηχανική μας βάση, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Ενημέρωσα το ΝΑΤΟ για την τεράστια πρόοδο που σημειώνουν οι αμυντικές μας εταιρείες, με περισσότερες από 20 νέες εγκαταστάσεις να βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή. Οι εταιρείες αυτές εστιάζουν στην παραγωγή συστημάτων Patriot και THAAD, πυραύλων Tomahawk, καθώς και πολλών νέων οπλικών συστημάτων - τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών - τα οποία δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί στο κοινό ή σε άλλες χώρες».

Ο Τραμπ συνεχίζει στην ανάρτησή του λέγοντας πως οι ΗΠΑ «ποτέ άλλοτε δεν έχουν παράγει τόσο μεγάλο όγκο στρατιωτικού εξοπλισμού ή πυρομαχικών όσο σήμερα. Οι «αποθήκες» μας σύντομα θα γεμίσουν και, όταν συμβεί αυτό, οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας σε όλο τον κόσμο θα επωφεληθούν σημαντικά».