Τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν κατά τη δημόσια προσφορά αξιοποιήθηκαν για εξαγορές, επενδύσεις σε περιεχόμενο, απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογική αναβάθμιση.

Τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος της Alter Ego Media και την πραγματοποίηση νέων εξαγορών δημιουργεί η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις αναλύσεις της Edison Group και της TP ICAP Midcap. Η άντληση των νέων κεφαλαίων αντιστοιχεί περίπου στο 11% της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας κατά τον χρόνο σύνταξης της ανάλυσης της Edison, με τον οίκο να επισημαίνει ότι η επικείμενη έκδοση νέων μετοχών μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής, ενισχύοντας δυνητικά την εμπορευσιμότητά της.

Η Edison εντάσσει τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό που τέθηκε σε εφαρμογή με την εισαγωγή της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2025. Τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν κατά τη δημόσια προσφορά αξιοποιήθηκαν για εξαγορές, επενδύσεις σε περιεχόμενο, απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογική αναβάθμιση. Τα κεφάλαια της νέας αύξησης προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την πραγματοποίηση εξαγορών και την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών, την ανάπτυξη οπτικοακουστικών παραγωγών και την αναβάθμιση των υποδομών του ομίλου.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Edison επαναλαμβάνει τις προβλέψεις που είχε διατυπώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου. Για το 2026 εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της Alter Ego Media θα διαμορφωθεί στα 172,5 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 26,6%. Για το 2027 προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων στα 179,3 εκατ. ευρώ και των EBITDA στα 74,4 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση περίπου 4% και 9,4% αντίστοιχα. Ο οίκος σημειώνει, επίσης, ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 η καθαρή ταμειακή θέση του ομίλου ανερχόταν σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Από την πλευρά της, η TP ICAP Midcap εκτιμά ότι η νέα αύξηση κεφαλαίου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Alter Ego Media, διακρίνοντας σημαντικά περιθώρια εξαγορών στην κατακερματισμένη ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, εντοπίζει δυνατότητες διεύρυνσης των εσόδων μέσα από τη δραστηριοποίηση στον τομέα της ζωντανής ψυχαγωγίας και την αξιοποίηση του περιεχομένου σε περισσότερες πλατφόρμες. Για το 2026 προβλέπει κύκλο εργασιών ύψους 173,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 40% συγκριτικά με το 2024, ενώ διατηρεί τη σύσταση «Αγορά» για τη μετοχή και την τιμή-στόχο των 8,30 ευρώ.