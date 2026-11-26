Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη» είναι το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» μετά τις συλλήψεις που έγιναν με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας πως είναι υπόλογη και εκτεθειμένη για το νέο αυτό σκάνδαλο ενώ στο στόχαστρό του μπαίνει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, το καλοκαίρι προπαγάνδισε ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και έφτασε στο σημείο να ζητά μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα το θέμα με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ακόμα πως «ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε αναδείξει το σκάνδαλο με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και ήταν ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης που αλλεπάλληλες φορές ρώτησε απευθείας τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια».

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει λέγοντας πως τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το πόρισμα της, αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ το ένα, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά κόστιζαν περίπου 66.000 ευρώ».

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Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ».

Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει την κυβέρνηση λέγοντας πως «εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη. Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταλήγει λέγοντας «Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη. Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».