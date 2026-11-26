Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και έχει ξεκινήσει συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών, υπό καθεστώς πλήρους μυστικότητας. Έγιναν ήδη 3 συλλήψεις.

Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογούνται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και έχει ξεκινήσει συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών, υπό καθεστώς πλήρους μυστικότητας. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως έχουν γίνει 3 συλλήψεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έρευνα στην οποία εμπλέκεται και η ΤΕΧΑΝ. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μετά από εφόδους συλλήψεις προσώπων που εμπλέκονται με την κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά στην προμήθεια εκατοντάδων «σπιτιών ανακύκλωσης» από την εταιρία ΤΕΧΑΝ ΑΕΒΕΕ και στο κατά πόσο κατέληξαν με φωτογραφικό διαγωνισμό και κατόπιν υπερκοστολόγησης.

Την υπόθεση ερευνούν οι εντεταλμένοι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς καθώς η προμήθεια των πολύ κέντρων ανακύκλωσης φέρονται να έγινε με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα να ερευνάται αν έχει ζημιωθεί ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ενέργειες ή παραλείψεις των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Οι σημερινές εξελίξεις στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης έρχεται μετά από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες έτρεχαν από το 2025 έπειτα από καταγγελίες για το διαγωνισμό για την προμήθεια των εν λόγω οικίσκων, καθώς και για υπερτιμολογήσεις.

Τότε αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας TEXAN, η οποία πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Αντικείμενο των ελέγχων ήταν είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμιτης επιρροής ώστε το έργο να καταλήξει στην TEXAN.

Το κατασχεθέν υλικό από τις έρευνες - ειδικότερα από την εγκατάσταση του Ασπροπύργου- είχε διαβιβαστεί στις Ευρωπαίες εισαγγελείς.

Οι διαδικασίες είχαν κινηθεί βάσει πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που έδειχνε φωτογραφικό διαγωνισμό, το 2020, για την προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά.

Την 1η Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, απέστειλε στον ΕΣΔΝΑ -στους δήμους της Αττικής- επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου παύει να υποστηρίζει τη λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο.