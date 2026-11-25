Στόχος είναι ο έλεγχος των απότομων αυξήσεων της γλυκόζης στο αίμα και η αποφυγή της ανάγκης για τσιμπολόγημα ανάμεσα στα γεύματα.

Ανάμεσα στις αμέτρητες συμβουλές που δίνουν οι ειδικοί για καλή υγεία, η επιλογή του πρωινού είναι μία από τις σημαντικότερες, καθώς μπορεί να έχει άμεση επίδραση στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Μετά την ηλικία των 50 ετών, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και χρειάζεται πιο ελαφριές, αλλά ταυτόχρονα πιο θρεπτικές τροφές. Τα παραδοσιακά πρωινά με λευκό ψωμί, μαρμελάδα και βούτυρο προκαλούν απότομες αιχμές στο σάκχαρο του αίματος, το οποίο στη συνέχεια πέφτει εξίσου απότομα, αυξάνοντας την επιθυμία για σνακ ανάμεσα στα γεύματα.

Βούτυρο αμυγδάλου και φυσικό γιαούρτι

Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ειδικοί συνιστούν τον συνδυασμό φρυγανισμένου ψωμιού ολικής άλεσης με βούτυρο αμυγδάλου και φυσικό ελληνικό γιαούρτι. Μια εξίσου ενδιαφέρουσα επιλογή είναι μια φέτα προζυμένιο ψωμί με ένα βραστό αυγό, καθώς ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι πιο εύπεπτος.

Παράλληλα, είναι σημαντικό οι φυτικές ίνες να αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής, αφού είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τη ρύθμιση του σακχάρου. Τα μούρα, οι σπόροι, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι αναμφίβολα οι τροφές με την υψηλότερη περιεκτικότητα.

Τα οφέλη ενός ποτηριού χλιαρού νερού με λεμόνι

Τέλος, μπορείτε να εντάξετε στο πρωινό σας ένα ποτήρι χλιαρό νερό με λεμόνι και, στη συνέχεια, έναν καλό καφέ με γάλα χωρίς ζάχαρη, κατά προτίμηση φυτικό. Καλό είναι, επίσης, η πρόσληψη πρωτεΐνης να κατανέμεται σε διάφορα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η παρακολούθηση των επιπέδων μαγνησίου, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ασβεστίου και βιταμίνης D αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης πολλών ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

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Πηγή: el Economista