Η μέθοδος σχετίζεται με το αιθυλένιο, ένας απλός υδρογονάνθρακας που παράγεται από τα φρούτα και παίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανσή τους.

Το αλουμινόχαρτο μπορεί να βοηθήσει τις μπανάνες να παραμείνουν φρέσκες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα-Λίνκολν, το μυστικό δεν είναι να τυλίξετε ολόκληρο το φρούτο, αλλά να καλύψετε μόνο τα κοτσάνια. Πρόκειται για μια απλή πρακτική που μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία ωρίμανσης και να καθυστερήσει το μαύρισμά τους.

Η σύσταση περιλαμβάνεται στον οδηγό του πανεπιστημίου για τη σωστή συντήρηση των μπανανών. Η μέθοδος σχετίζεται με το αιθυλένιο, ένας απλός υδρογονάνθρακας που παράγεται από τα φρούτα και παίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανσή τους.

Γιατί πρέπει να καλύπτετε τα κοτσάνια

Κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης, οι μπανάνες αλλάζουν σταδιακά χρώμα, υφή και γεύση. Όπως εξηγεί το Κέντρο Έρευνας και Επέκτασης Μετά τη Συγκομιδή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις, η επίδραση του αιθυλενίου οδηγεί στη μετατροπή του πράσινου χρώματος σε κίτρινο, μαλακώνει τη σάρκα του φρούτου και μετατρέπει το άμυλο σε σάκχαρα.

Παράλληλα, μειώνεται η οξύτητα και ενισχύεται το άρωμά τους. Η ταχύτητα αυτών των αλλαγών επηρεάζεται και από τη θερμοκρασία, επομένως η κάλυψη των κοτσανιών αποτελεί μόνο ένα μέρος της σωστής συντήρησης. Το πανεπιστήμιο δεν προσδιορίζει πόσες επιπλέον ημέρες διατηρούνται οι μπανάνες με αυτή τη μέθοδο.

Πού πρέπει να αποθηκεύετε τις μπανάνες

Εξίσου σημαντικό είναι το σημείο στο οποίο τις φυλάσσετε. Το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα-Λίνκολν συνιστά να τοποθετούνται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, μακριά από άλλα φρούτα που επιταχύνουν την ωρίμανσή τους, όπως τα μήλα και τα αβοκάντο.

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Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγετε τις πλαστικές σακούλες, καθώς μπορεί να παγιδεύουν υγρασία και αιθυλένιο, ευνοώντας την ταχύτερη ωρίμανση. Μια ακόμη χρήσιμη συμβουλή είναι να κρεμάτε τις μπανάνες, ώστε να αποφεύγονται τα χτυπήματα και οι μώλωπες και να ωριμάζουν πιο ομοιόμορφα.

Μπορείτε επίσης να αγοράζετε μπανάνες σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, ώστε να μην είναι όλες έτοιμες για κατανάλωση την ίδια στιγμή.

Όταν φτάσουν στον βαθμό ωρίμανσης που επιθυμείτε, μπορείτε να τις βάλετε στο ψυγείο για να παρατείνετε τη συντήρησή τους για μερικές ακόμη ημέρες. Το πανεπιστήμιο διευκρινίζει ότι σε αυτή την περίπτωση η φλούδα ενδέχεται να σκουρύνει και να γίνει καφέ, χωρίς όμως να επηρεάζεται απαραίτητα το εσωτερικό του φρούτου, το οποίο μπορεί να παραμείνει ανοιχτόχρωμο.

Με πληροφορίες από cronista.com