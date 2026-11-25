Την ονομαστική της εορτή έχει σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου έχει την ονομαστική της εορτή και με αφορμή την ημέρα δέχθηκε δώρα και ευχές από τους συνεργάτες της κατά την έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, θέλησε να εκφράσει τη χαρά της, καθώς είναι η πρώτη φορά που γιορτάζει το όνομά της έχοντας το ρόλο της μητέρας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο πλατό μαζί της σήμερα, είχε και την κόρη της, η οποία φαίνεται πως απόλαυσε τον στολισμό και τα τραγούδια που ακούγονταν στο πλατό. Η παρουσιάστρια, βέβαια, δεν έφερε την μικρή Ξένια μπροστά απο τις κάμερες.

Η έναρξη του «Super Κατερίνα» από την Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου, στην έναρξη της εκπομπής, ανέφερε: «Τι ωραία! Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, της Αγίας Αικατερίνης. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από εχθές το βράδυ έχετε κάνει τη μέρα μου πανέμορφη. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά δώρα… Αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια που μου έκανε δώρο η δημοσιογραφική μας ομάδα και οι συνεργάτες μου… Να σας πω ότι σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί… Την έχω φέρει για να δει αυτό το υπέροχα στολισμένο πλατό, είναι και ο βαφτισιμιός μου, ο Μάξιμος, μαζί… Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να πω χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Να πω χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου, που είναι μία από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου, να είστε όλες γερές και χαρούμενες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».

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Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου δέχθηκε λουλούδια και ανθοδέσμες στο πλατό για τη γιορτή της.