Η αρχή του τέλους σε 60 καταιγιστικά δευτερόλεπτα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στον πλανήτη Αράκις, καθώς οι Warner Bros. Pictures και Legendary Pictures έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο teaser τρέιλερ διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το «Dune: Part Three».

Το πολυαναμενόμενο φινάλε της επικής τριλογίας του υποψήφιου για Όσκαρ Ντενί Βιλνέβ υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό, ρίχνοντας αυλαία σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών. Ο Βιλνέβ συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Μπράιαν Κ. Βον, εστιάζοντας αυτή τη φορά στις σκοτεινές συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides στον θρόνο.

{https://youtu.be/ErhPysTk6Jc?si=iMek2RvYLDH1mqk5}



Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, το τρίτο μέρος μεταφέρει τη δράση 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two».



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο Paul, ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά.

Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξετυλίγεται.

Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αναμετρηθεί με το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο.



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι Τίμοθι Σαλαμέ, Zendaya, Τζέισον Μομόα, Φλόρενς Πιου, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ.

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To καστ συπληρώνουν οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Ισαάκ ντε Μπανκολέ.



Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου.