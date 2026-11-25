«Η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα. Κλιμακώνει τις ενέργειές της και στο Διάστημα», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κατηγόρησε σήμερα, Τετάρτη, τη Ρωσία ότι κλιμακώνει τις απειλές κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, υπερασπιζόμενος τα σχέδια της κυβέρνησής του για αύξηση των αμυντικών δαπανών και διατήρηση της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων το ακροδεξιό Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, καθώς και το κόμμα της άκρας αριστεράς Die Linke, έχουν ζητήσει τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Η Ρωσία θέλει περισσότερα»

«Ας το επαναλάβουμε, τόσο απέναντι στην άκρα δεξιά όσο και στην άκρα αριστερά: Η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει. Και η Ρωσία θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς στην Bundestag, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027.

«Η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα. Κλιμακώνει τις ενέργειές της και στο Διάστημα, ενώ πλέον εντείνει μαζικά τη δράση της και στο εσωτερικό της χώρας μας», ανέφερε.

Η Ρωσία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των κατηγοριών του Μερτς. Έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει στρατιωτική αντιπαράθεση με χώρες του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της στην Ουκρανία αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής της ασφάλειας.

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Η κυβέρνηση Μερτς είχε κατηγορήσει τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, κατηγορία την οποία η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απέρριψε, κάνοντας λόγο για «ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης βρεθεί αντιμέτωπες με κύμα κυβερνοεπιθέσεων και ενεργειών δολιοφθοράς που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές και τις οποίες έχουν συχνά αποδώσει στη Ρωσία. Η Μόσχα έχει αρνηθεί όλες τις σχετικές κατηγορίες.

«Μαθαίνουμε από την Ουκρανία»

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι, στηρίζοντας την Ουκρανία, η Γερμανία προστατεύει ταυτόχρονα και τον εαυτό της.

«Μαθαίνουμε από την Ουκρανία, τόσο σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μη στρατιωτικές εφαρμογές όσο και, φυσικά, στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας», ανέφερε.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στην Ευρώπη από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, η Γερμανία σχεδιάζει να διπλασιάσει τις αμυντικές δαπάνες της, ξεπερνώντας τα 200 δισ. ευρώ έως το 2030. Στόχος είναι οι δαπάνες αυτές να φτάσουν στο 3,7% του ΑΕΠ μέχρι τότε, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Η ΕΕ πρέπει να επικεντρώσει τις δαπάνες της στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα»

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στην τελευταία πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Κόστα πρότεινε περικοπές που θα περιόριζαν τον συνολικό επταετή προϋπολογισμό στα 1,582 τρισ. ευρώ, περίπου 40 δισ. ευρώ λιγότερα από την πρόταση που είχε παρουσιάσει η ιρλανδική προεδρία της ΕΕ τον Οκτώβριο.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τις προτάσεις του Κόστα σε ειδική σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Στις διαπραγματεύσεις αυτές επιδιώκω να περιοριστούν οι δαπάνες και να επικεντρωθούν σε όσα ενισχύουν πραγματικά την Ευρώπη: την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο Μερτς. «Εάν οι δαπάνες είναι στοχευμένες, αποτελούν την καλύτερη πρόσθετη εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα μας».

Με πληροφορίες από Reuters