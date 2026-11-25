Χωρίς ερείσματα στους αγρότες η Ν.Δ. - Ροκανίζουν «γαλάζιες» ψήφους Σαμαράς και Βελόπουλος- Αναχώματα στα αγροτικά μπλόκα στήνει το Μαξίμου

Από τον έναν σκόπελο στον άλλον… σκοντάφτει η κυβέρνηση σε έναν προεκλογικό μαραθώνιο… μετ’ εμποδίων. Εκεί που προσπαθεί να «εξαφανίσει» την υπόθεση Λιάκου «εμφανίζεται» η απειλή των αγροτικών μπλόκων. Ξανά μέσα στις γιορτές. Θέμα που θα θέσει ο πρωθυπουργός στο σημερινό υπουργικό.

Φυσάει και το… γιαούρτι

Το Μαξίμου που κάηκε στον χυλό πέρυσι - όταν ταξιδιώτες και εμπορεύματα διακινούνταν μέσω χωραφιών για να φθάσουν είτε στους Χριστουγεννιάτικους προορισμούς είτε στις κεντρικές αγορές - τώρα… φυσάει και το γιαούρτι.

Τρέχει και δεν φθάνει ο Πιτσιλής

Το τελευταίο 20ημερο τα νέα συστήματα πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ έχουν πάρει… φωτιά. Η εντολή είναι σαφής: Να εισπράξουν πάση θυσία 500.000 αγρότες την προκαταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται στις 30 Νοεμβρίου. Και να μην χάσουν δικαίωμα επιδοτήσεων όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση αξιοποιώντας ακόμη και πρόχειρες αιτήσεις.

Το «στοίχημα» των πληρωμών

Το στοίχημα τώρα είναι αν οι καταβολές θα γίνουν πράγματι στην ώρα τους και αν θα είναι σωστές. Δηλαδή, αν θα λάβουν οι δικαιούχοι το σύνολο των χρημάτων που περιμένουν ή αν οι επιδοτήσεις θα είναι κουτσουρεμένες.

Κι επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οι αγρότες έχουν βάλει στο τραπέζι σειρά αιτημάτων (υψηλό κόστος παραγωγής, ερήμωση αγροτικών περιοχών κ.α.) σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι ο πήχης των αιτημάτων που είναι αποδεκτά από το Μαξίμου είναι αυτός που μπήκε στη Λάρισα κατά την συνάντηση που είχε πρόσφατα ο πρωθυπουργός μαζί με εκπροσώπους του Αγροτικού Κινήματος.

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Καρότο και μαστίγιο

«Έχω ικανοποιήσει και τα τρία αιτήματα τους. Αν τώρα βγουν στον δρόμο δεν έχω να κάνω κάτι. Η επαναστατική γυμναστική επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και υποκινείται από συγκεκριμένα κόμματα χωρίς να απαντά στην ουσία των προβλημάτων» έσπευσε να δηλώσει χθες ο Κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας το blame game με την αντιπολίτευση.

Μετρούν απώλειες στην κάλπη

Η αγωνία της κυβέρνησης, έκδηλη. Προσπαθεί να μειώσει τη διπλή εκλογική χασούρα από την οποία κινδυνεύει η Ν.Δ.

Πρώτον, από τον αγροτικό κόσμο που της έχει γυρίσει από πέρυσι την πλάτη με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 600.000 αγρότες με πολλαπλασιαστική εκλογική δύναμη αν υπολογίσει κανείς τα μέλη των οικογενειών τους και την τοπική οικονομία που τροφοδοτείται από αυτούς. Η κυβέρνηση ποντάρει στις έγκαιρες πληρωμές προκειμένου να κατευνάσει τον θυμό τους.

Πιθανές απώλειες από εκδρομείς Χριστουγέννων

Δεύτερον, από τους ψηφοφόρους που μπορεί να ταλαιπωρηθούν για δεύτερη χρονιά μέσα στις γιορτές. Εδώ η κυβέρνηση έχει βάλει διπλό ανάχωμα. Αν οι πολίτες ταλαιπωρηθούν - σύμφωνα με την κυβέρνηση - θα φταίνε είτε τα κόμματα που θα υποκινήσουν τις κινητοποιήσεις είτε οι αγρότες που θα βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους αναίτια. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει αν δεν κρατήσουν τα ..κυβερνητικά αναχώματα.

Σαμαράς - Βελόπουλος ροκανίζουν από δεξιά

Διότι σε αντίθεση με το 2023 οπότε και η Ν.Δ. είχε βάψει μπλε τον αγροτικό χάρτη, τώρα έχει απέναντι της δύο τουλάχιστον ισχυρούς «γαλάζιους» αντιπάλους. Το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Σαμαρά.

Ο Κ. Βελόπουλος έδειξε τα δόντια του στη Ν.Δ., ήδη, από τις ευρωεκλογές του 2024. Όταν σάρωσε σε όλη την Β. Ελλάδα ρίχνοντας τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος και δέκα και δεκαπέντε μονάδες κάτω. Ο Πρόεδρος της Ελλ. Λύσης έχει την δική του στρατηγική με τους αγρότες. Δεν εμπλέκεται τόσο με τους αγροτοσυνδικαλιστές αλλά στοχεύει στην αγροτική βάση που - όπως λέει - βράζει.

Αντίστοιχα, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που έκανε το ντεμπούτο του ως αρχηγός νέου κόμματος σε Βοιωτία, Λάρισα και Θεσσαλονίκη έχει, ήδη, προσεταιριστεί μεγάλο αριθμό και «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών .

Ανάμεσα τους οι Κ. Ανεστίδης (Θεσσαλονίκη), Μ. Κατρακούλης, Γ. Τούρτουρας και Στ. Λίτος (Σέρρες), Π. Περράκης (Σποράδες), Λ. Ουζουνίδης (Γρεβενά), Σ. Αλιφτείρας και Ιορδ. Ιωαννίδης (Λάρισα).

Χάνει ερείσματα η Ν.Δ.

Στον αντίποδα, η Ν.Δ. από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά έχει χάσει τα ερείσματα της στο αγροτικό Κίνημα. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν σχεδόν κλείσει. Αφού έχουν αποχωρίσει αρκετά «γαλάζια» στελέχη που ζυμώνονταν με τους αγρότες. Όπως ο Γραμματέας Αγροτικού Ανδρέας Καρασίνης, ο Γεν. Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στρατάκος αλλά και ο Κ. Τσιάρας ο οποίος καθ' όλη την διάρκεια των περσινών κινητοποιήσεων ως υπουργός διατηρούσε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με κάποιους από τους «γαλάζιους» εκπροσώπους του Κινήματος.