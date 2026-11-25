Η προπόνηση με αντιστάσεις ενισχύει και διατηρεί τη μυϊκή δύναμη και συμβάλλει στην υγιή γήρανση.

Η σωματική άσκηση, θεωρείται ένας από τους κατάλληλους τρόπους ώστε να παραμείνετε υγιείς και ανεξάρτητοι με το πέρασμα του χρόνου, καθώς οι προπονήσεις με αντιστάσεις ενισχύουν και διατηρούν τη μυϊκή δύναμη του ατόμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το womenshealthmag.com, η γυμναστική με αντιστάσεις μπορεί να βελτιώσει τη μυϊκή δύναμη και την οστική πυκνότητα, ενώ μία ανασκόπηση 14 ερευνών διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη τεχνική βελτίωσε την οστική πυκνότητα στο ισχίο και το μηριαίο οστό σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.

Η 80χρονη Nancy Bruner παρουσίασε πέντε ασκήσεις, τις οποίες ακολουθεί η ίδια σε καθημερινή βάση, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην ενδυνάμωση των χεριών και των ώμων.

5 ασκήσεις με βάρη για την ενδυνάμωση των χεριών σας

Η Nancy Bruner, επισημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εξαντλήσετε το σώμα και την αντοχή σας για να ολοκληρώσετε τις συγκεκριμένες ασκήσεις.

Χρειάζεται, όμως, να έχετε ελαφρούς αλτήρες και να είστε συνεπείς στην προπόνησή σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Πλάγιες άρσεις ώμων με εναλλάξ κωπηλατική:

Καθίστε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των μηρών και κρατήστε από ένα βαράκι στο κάθε χέρι, τοποθετώντας τα άκρα σας δίπλα στους μηρούς.

Κρατήστε χαλαρούς τους ώμους σας, σφίξτε τους κοιλιακούς και λυγίστε ελαφρώς τα γόνατά σας.

Σηκώστε τα χέρια σας ταυτόχρονα προς τα πλάγια, με τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους και τις παλάμες να κοιτούν προς το έδαφος. Μην σηκώσετε τα χέρια περισσότερο από το ύψος των ώμων σας.

Φέρτε τα χέρια σας μπροστά στο στήθος, διατηρώντας ελαφρώς λυγισμένους τους αγκώνες. Κρατήστε το ένα χέρι τεντωμένο μπροστά και τραβήξτε το αντίθετο χέρι προς τα πίσω, εκτελώντας μία κίνηση κωπηλατικής.

Επιστρέψτε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε με το αντίθετο χέρι.

Προσπαθήστε να κρατήσετε την πλάτη σας ίσια και να επανέρχεστε στην αρχική σας θέση με αργές και ελεγχόμενες κινήσεις.

2. Πλάγιες άρσεις ώμων με περιστροφή και ανύψωση πάνω από το κεφάλι

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά στο ύψος των ισχίων, κρατώντας ένα βαράκι στο κάθε χέρι. Κρατήστε τους ώμους σας χαλαρούς, τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και σφίξτε τους κοιλιακούς σας.

Σηκώστε τα βαράκια προς τα πλάγια με τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους, μέχρι το ύψος των ώμων.

Στη συνέχεια περιστρέψτε τα χέρια σας έτσι ώστε η παλάμες να κοιτούν προς τα επάνω, σηκώστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι, και μείνετε για μερικά δευτερόλεπτα.

Επιστρέψτε αργά την κίνηση, κατεβάζοντας τα χέρια στο ύψος των ώμων με τις παλάμες προς τα κάτω.

Περιστρέψτε ξανά τις παλάμες σας και κατεβάστε τα χέρια στην αρχική τους θέση.

3. Εκτάσεις τρικέφαλων

Για να ξεκινήσετε σταθείτε όρθιοι έχοντας και πάλι τα πόδια σας ελαφρώς ανοιχτά και τα γόνατα λίγο λυγισμένα.

Κρατήστε ένα βαράκι και με τα δυο σας χέρια, λυγίστε τους αγκώνες και φέρτε τη λαβή σας πίσω από το κεφάλι.

Κρατήστε σταθερό το πάνω μέρος των χεριών και τους αγκώνες σας.

Λυγίστε αργά τους αγκώνες και κατεβάστε τους αλτήρες πίσω από το κεφάλι.

Οι αγκώνες σας πρέπει να κοιτούν προς τα εμπρός και να παραμείνουν σταθεροί. Επαναλάβετε την άσκηση και κάθε φορά που επιστρέφετε στη θέση σας, πραγματοποιήστε τις κινήσεις αργά και ελεγχόμενα.

4. Πιέσεις ώμων Arnold

Σταθείτε και πάλι όρθιοι κρατώντας στα χέρια σας δύο βαράκια.

Οι αγκώνες σας θα πρέπει να είναι λυγισμένοι και οι παλάμες να κοιτούν προς το σώμα σας.

Με ενιαία κίνηση ανοίξτε τους αγκώνες προς τα έξω και περιστρέψτε τον πήχη σας έτσι ώστε οι παλάμες να κοιτούν τώρα προς τα έξω.

Πιέστε τα βαράκια προς τα επάνω μέχρι να τεντώσουν εντελώς τα χέρια σας.

Με ελεγχόμενες κινήσεις επιστρέψτε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε.

5. Κάμψη δικεφάλου με το ένα χέρι και πίεση ώμου

Ξεκινώντας και πάλι από την όρθια θέση, κρατήστε έναν αλτήρα σε κάθε χέρι και τους αγκώνες κοντά στον κορμό σας με τις παλάμες προς τα μέσα.

Οι ώμοι θα πρέπει να είναι χαλαροί και να σφίξετε τους κοιλιακούς σας.

Στη συνέχεια, λυγίστε τον έναν αγκώνα και φέρτε το βαράκι προς τον ώμο σας, σπρώξτε ώστε να έρθει το βάρος πάνω από το κεφάλι σας, διατηρώντας την παλάμη προς τα μέσα.

Όταν ο αλτήρας φτάσει στο ύψος του ώμου, σηκώστε το χέρι κατακόρυφα προς τα επάνω μέχρι να τεντωθεί πλήρως ο αγκώνας.

Κατεβάστε αργά τον αλτήρα στο ύψος του ώμου και κατεβάστε αργά το χέρι στην αρχική του θέση. Επαναλάβετε και από την αντίθετη πλευρά.