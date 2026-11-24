Μεγάλη απεργία πραγματοποιείται αύριο.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην πανεργατική απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιήσουν δύο στάσεις εργασίας, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για το καθεστώς λειτουργίας των λεωφορείων.

Στάσεις εργασίας σε Μετρό και Τραμ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν με στάση εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00.

Η δεύτερη στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 και θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας.

Έτσι, οι συρμοί στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και τα δρομολόγια του Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κυκλοφορία των μέσων κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εξυπηρετήσει τη μετακίνηση των απεργών και διαδηλωτών προς το συλλαλητήριο.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι, συμμετέχοντας στην απεργιακή κινητοποίηση, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας.

Παράλληλα, ζητούν:

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και επιβολή πλαφόν.

Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι θα ισχύσει στον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) και στα λεωφορεία.

Πλοία: 24ωρη απεργία και ακυρώσεις δρομολογίων

Σημαντικά προβλήματα αναμένονται στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00, με πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια να μην πραγματοποιούνται.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ανακοίνωσαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η καθιέρωση ενιαίας συλλογικής σύμβασης, καθώς και αυξήσεις κατά 12% στους μισθούς και τα επιδόματα.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε να συμμετάσχει με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στην Αδριατική. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η απεργία.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν, επίσης, πληρώματα ρυμουλκών.

Οι επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία τους, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση του δρομολογίου τους.

Αεροπλάνα: Στην απεργία και η ΟΣΥΠΑ

Στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 10 Νοεμβρίου. Η απεργία θα αρχίσει στις 00:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΣΥΠΑ επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τη συντήρηση κρίσιμων συστημάτων, αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή αποδοχών.

Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετούνται

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Αυτό θα ξεπερνά το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων και θα μπορεί να εξυπηρετήσει το ένα τρίτο του συνηθισμένου έργου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιούνται:

Όλες οι πτήσεις που διέρχονται από τον εναέριο χώρο του FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις VIP.

Οι πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρησιακές ανάγκες και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν έκτακτες ή ασυνήθιστες καταστάσεις, καθώς και όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Αεροδιακομιδές, πτήσεις μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν γίνεται σαφές εάν και σε ποιον βαθμό θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις επιβατών, ούτε εάν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις.

Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικώς στις 25 Νοεμβρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης αφορά εργαζομένους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας αυξήσεις στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Μέχρι στιγμής, τη συμμετοχή τους έχουν ανακοινώσει 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες. Στην απεργία θα λάβουν μέρος, επίσης, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και η ΟΛΜΕ.

Σχολεία: Τι θα ισχύσει στις 25 Νοεμβρίου

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, δηλαδή οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, ενώ σε συλλαλητήριο καλούν και οι μαθητές.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών και το ποσοστό συμμετοχής τους στην κινητοποίηση.

Συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις

Παράλληλα, απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η ΑΔΕΔΥ έχει ορίσει το ραντεβού για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ σωματεία και φορείς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, καθώς και σε κεντρικά σημεία άλλων πόλεων της χώρας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των τοπικών σωματείων, φορέων και εργατικών κέντρων.